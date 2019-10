Einblicke in das Leben und das gute Miteinander der Religionen in Hatay in der Türkei, der Partnerstadt Kiels, die zeigt ab Freitag, 18. Oktober, 17 Uhr, eine Fotoausstellung im Birgitta-Thomas-Haus in Kiel-Mettenhof. Veranstaltet wird diese vom Kieler Arbeitskreis Brückenbauen.