Kiel

Am Sophienhof in Kiel hatte der Zeuge gegen Mitternacht eine Personengruppe beobachtet, die sich mit Bolzenschneidern an Fahrrädern zu schaffen machte. Er wählte 110.

Als die Beamten eintrafen, war die Gruppe aber bereits verschwunden. Die Polizisten fanden jedoch zwei Räder mit aufgebrochenen Schlössern.

Bei der anschließenden Fahndung trafen Beamte des Bezirksreviers auf zwei 16-Jährige in der Nähe des Amtsgerichts Kiel. Sie hatten ein Fahrrad dabei, dessen Herkunft sie offenbar nicht erklären konnten. Die Polizei stellte es sicher.

Hatte die Diebesgruppe vier Mitglieder?

Etwa zeitgleich fiel Beamten des 1. Reviers ein weiterer 16-Jähriger an der Ecke Kirchhofallee/Weberstraße auf, Beamte des 2. Reviers fassten einen 18-Jährigen in der Herzog-Friedrich-Straße in Kiel. Auf alle traf die Zeugenbeschreibung offenbar zu.

Die 16-Jährigen wurden anschließend ihren Eltern übergeben, der 18-Jährige nach Erfassen aller Personalien entlassen. Gegen alle vier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. Die Polizei versucht außerdem die Radbesitzer ausfindig zu machen.

Wo in Kiel besonders viele Fahrräder gestohlen werden, sehen Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.