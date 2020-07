Am Donnerstagnachmittag kontrollierten acht Polizisten in der Innenstadt von Kiel Fahrradfahrer – und hatten insgesamt mehr als 70 Mal etwas zu beanstanden. Das teilte die Pressestelle der Polizei am Freitag mit, nachdem ihre Aktion am Donnerstag für Aufsehen in den Fußgängerzonen gesorgt hatte.