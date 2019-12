Kiel

Wie die Polizei Kiel am Montagnachmittag mitteilte, soll es gegen 2.15 Uhr zu dem Trickdiebstahl gekommen sein. Den beiden Jugendlichen wird vorgeworfen, den 33-Jährigen angetanzt zu haben. So seien sie an seine Geldbörse gelangt.

Ähnliche Taten in Preetz und Kiel

Der 33-Jährige verständigte im Anschluss die Polizei Kiel, die zum Tatort eilte. Kurze Zeit später konnten die Beamten die beiden Jugendlichen festnehmen. Der ältere wurde nach Aufnahme seiner persönlichen Informationen entlassen, der jüngere ans Jugendamt übergeben.

Beide werden sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen müssen, so die Polizei. Noch am Mittwochabend waren zwei Jugendliche wegen zwei ähnlicher Diebstähle in Preetz und Kiel verhaftet worden.

Die Polizei gab auf Nachfrage an, dass es sich trotz gleichen Alters um andere Beschuldigte handele.

