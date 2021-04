Klärschlamm auf die Äcker – damit soll Schluss sein. Deshalb investiert die Stadt Kiel eine Menge Geld, um am Klärwerk Bülk in Strande unter anderem eine neue Entwässerungsanlage zu bauen. Denn das, was bei der Abwasserreinigung übrig bleibt, soll künftig verbrannt werden, inklusive der Schadstoffe.