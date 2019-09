Institut-Standort - 30 neue Arbeitsplätze für Kiel-Hassee Das Gebäude steht schon, doch noch fehlen der Innenausbau und die Geräte: Ab Januar soll in der Hasseer Gärtnerstraße ein neues Institut für Hämatopathologie eröffnet werden. 30 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Von Jennifer Ruske

Das zweigeschossige Gebäude des neuen Instituts für Hämatopathologie in der Gärtnerstraße steht schon, der Innenausbau läuft auf Hochtouren, das Außengelände wird gerade gärtnerisch gestaltet. Im Januar soll in Hassee die Arbeit in den Laboren aufgenommen werden.Jennifer Ruske Quelle: Jennifer Ruske