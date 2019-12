Hier kommt eine Liebeserklärung an Deutschland und seine Bewohner! Der 28-jährige Syrer Alsheghri Abdulrahman liebt seine neue Heimat so sehr, dass er endlich einmal Danke sagen möchte. In kürzester Zeit lernte er die deutsche Sprache und verinnerlichte die deutsche Kultur. Mittlerweile studiert er an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Pharmazie. KN-Redakteurin Kristiane Backheuer hat den jungen Mann auf einen Kaffee in Kiel getroffen.