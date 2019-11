Am Montag, 25. November 2019, werden die Weihnachtsmärkte in Kiel offiziell eröffnet. Jetzt heißt es wieder Glühwein trinken, Flammlachs essen und nach Weihnachtsgeschenken stöbern. Damit Sie dabei nicht den Überblick verlieren, präsentieren wir Ihnen alle Buden der Innenstadtmärkte in einer Karte.