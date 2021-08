Kiel

Kurt Krieger gibt seine Zurückhaltung auf und geht in Kiel in die Offensive. Der Inhaber von Möbel Höffner hat am Dienstag eine Tour durch mehrere Radiosender und in die Redaktion der Kieler Nachrichten unternommen. Hintergrund: Am 28. Oktober eröffnet der in ganz Deutschland tätige Berliner Konzern an seinem nördlichsten Standort Kiel sein Möbelhaus. Das Verkaufshaus der Zweitmarke Sconto am selben Standort soll zu Weihnachten fertig sein.

Mehrfach bittet der 73-Jährige bei seinen Auftritten am Dienstag alle Kielerinnen und Kieler um Entschuldigung für die Naturzerstörung auf der Höffner-Baustelle am Westring. Sie sei ein Versehen gewesen. Er übernehme dafür die Verantwortung.

Herr Krieger, haben Sie jemals so viel Ärger mit einer Ansiedlung gehabt wie in Kiel?

Ärger gibt es immer mal. Aber nach Erteilen einer Baugenehmigung gab es bislang noch nie ein solches Problem wie in Kiel.

„So etwas macht kein Unternehmer mit Absicht“

Ihnen wird die vorsätzliche Zerstörung von Naturflächen vorgeworfen.

Der Vorwurf ist abstrus. Erstens bin ich Geschäftsmann, und Höffner ist ein auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen. Wenn wir einen Baum widerrechtlich fällen, müssen wir ihn hinterher doppelt bezahlen. So etwas macht kein Unternehmer mit Absicht. Zweitens liebe ich Bäume.

Kritiker unterstellen, es sei darum gegangen, Sichtachsen auf den Schriftzug von Höffner freizuschlagen.

Das ist Unfug. Freie Sicht worauf denn, auf die Rückseite des Gebäudes? Da ist eine begrünte Wand und kein Schriftzug. Am Portal und auf dem Pylon an der Autobahn wird „Möbel Höffner“ stehen, da brauchen wir keine Sichtachsen von hinten. Unsere Kunden kommen überwiegend aus ganz Schleswig-Holstein und weniger direkt vom Hasseldieksdammer Weg.

„Da ist ein unglückliches Versehen passiert“

Trotzdem hat es den Kahlschlag ja gegeben.

Da ist beim Aufräumen der früheren Kleingartenanlage ein unglückliches Versehen passiert. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich bin nicht der Typ, der sich wegduckt. Wir werden auch die 50 000 Euro Ordnungsgeld zahlen. Ich bedaure das Versehen sehr und bitte alle Kielerinnen und Kieler um Entschuldigung. Wir werden das wieder herrichten, da gibt es überhaupt keinen Zweifel – aber wir tun noch deutlich mehr. Wir gründen eine neue Stiftung für nachhaltiges Bauen mit 500 000 Euro Stiftungskapital und loben jedes Jahr in Städten, in denen wir bauen, 100 000 Euro für umweltfreundliche Projekte aus. Das startet nächstes Jahr in Kiel und geht in den Folgejahren nach Dresden, Berlin und Nordrhein-Westfalen. Eine unabhängige Jury wird die Projekte auswählen.

Wie nachhaltig bauen Sie selbst?

Wir bauen grün. Seit 30 Jahren haben alle unsere Häuser ausschließlich grüne Dächer – und vor 30 Jahren hatte „Grün“ ja noch nicht die Bedeutung wie heute. Auch in Kiel wird es selbstverständlich ein Gründach auf dem Höffner-Haus geben. Und zwar 20 Zentimeter dick und nicht nur zwölf.

Die Stadt Kiel begehrt nun einen nicht bebauten Teil der Baufläche als zusätzliche Ausgleichsfläche für die Natur. Gehen Sie da mit?

Wir haben dafür schon 6900 Quadratmeter im rückwärtigen Bereich des Gebäudes freigegeben. Im Übrigen wollen wir jetzt erst einmal mit den Nachbarn ins Gespräch kommen, den Anliegern. Vielleicht wollen die ja etwas ganz anderes. Wir sammeln jetzt Ideen – unter anderem beim Besuch des Ortsbeirats am 21. September und in einer Anwohnersprechstunde am 22. September.

Nicht nur die Natur hat Schaden genommen, sondern auch das Image Ihres Unternehmens.

Natürlich ist mein Ruf erstmal ordentlich angeschlagen. Ich bedaure das. Wir wollen Teil der Stadt Kiel werden. Daran arbeiten wir. Wir wollen, dass der Begriff Möbel Höffner auch in Kiel wieder positiv besetzt ist.

Die Eröffnung Ihres Hauses in Kiel ist mehrfach verschoben worden. Steht jetzt das Eröffnungsdatum 28. Oktober?

Ja, das steht fest. Einziger Vorbehalt ist, dass Corona uns möglicherweise noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Das Nachbarhaus Sconto wird zu Weihnachten fertig sein.

Welche Größenordnung hat die Ansiedlung in Kiel für Sie?

Die Investitionssumme in Kiel beläuft sich auf insgesamt 85 Millionen Euro.