Kiel

Das Captn „Förde Areal“ kann sich über eine große Summe vom Bund freuen. Wie schnell kann das Testfeld in der Förde jetzt entstehen?

Wiebke Müller-Lupp: Wir möchten, dass Ende 2022 etwas auf dem Wasser schwimmt. Es ist ein Vorteil, dass es sich um ein Testfeld handelt. So müssen wir uns nicht um Zertifizierungen und Zulassungen für autonome Schiffe kümmern, sondern können schnell einen Versuchsträger fahren lassen. Da ist die Kieler Förde natürlich eine große Herausforderung durch den ganzen Verkehr vom Paddler bis hin zu großen Kreuzfahrtschiffen. Wir können jetzt eine Infrastruktur schaffen, die auch viele weitere Projekte ermöglichen kann.

Captn hatte auch auf eine millionenschwere Finanzspritze aus dem Zukunftscluster-Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums gehofft. Das hat leider nicht geklappt. Wie viel lässt sich mit dem Geld aus dem Bundesverkehrsministerium nun erreichen?

Das stimmt, aber bei so groß angelegten Projekten mit vielen Playern braucht man einen langen Atem und darf sich nicht erschüttern lassen. Wie wichtig das Projekt trotzdem ist, sieht man ja jetzt an der Förderung durch das Bundesverkehrsministerium. Damit können wir den Versuchsträger bauen – also eine Fähre als Forschungsplattform, um darauf das digitale Testfeld zu installieren und Technologien unter Realbedingungen zu erproben. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt für die Gesamtinitiative.

Wir haben hier viele Werften vor Ort. Wird die Fähre hier in Kiel entstehen?

Die Automation der Schifffahrt und neue Antriebe sind ein Feld, das viele Schiffbauer und -zulieferer umtreibt. Wir würden es natürlich sehr gerne sehen, wenn so eine Innovation am Standort entsteht und sich langfristig daraus eine Marktchance für Kiel entwickelt. Wir haben die maritime Wirtschaft ja hier. Wir arbeiten auch gerade an der Ausschreibung und müssen uns dabei natürlich an die entsprechenden Richtlinien halten.

Wie wird das Testfeld das Stadtbild und den Verkehr in Kiel verändern?

Es wird sicherlich digitale Seezeichen und weitere Kennungen geben, die den anderen Verkehrsteilnehmern wie Seglern auf dem Wasser signalisieren, dass da etwas Autonomes oder Teil-Autonomes fährt. Und es kann nicht das Ziel sein, dass am Ende nur eine solche Fähre in Kiel unterwegs ist. Das wird natürlich zuerst so sein, um die Forschungsfragen zu klären. Aber um den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt maßgeblich zu verändern, soll es irgendwann eine ganze Flotte geben, die sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. So kann dann auch der Individualverkehr auf der Straße entscheidend reduziert werden. Eine Wunschvorstellung wäre, dass wir eines Tages nach Bedarf eine Fähre wie ein Wassertaxi ordern können, wenn zum Beispiel schönes Wetter ist und jemand vom Westufer nach Laboe rüber möchte. Ebenso könnte sie von Pendlern genutzt werden, die dann schneller mit der Fähre als mit dem Auto zur Arbeit kämen.

Das klingt nach Zukunftsmusik. Bis wann wäre so etwas realistisch?

Das ist vom heutigen Standpunkt aus tatsächlich schwer einzuschätzen. Vor dem Schritt der Vollautonomie werden wir viele Stufen der Teilautonomie durchlaufen. Ich glaube, je mehr wir Druck machen und Daten generieren, desto schneller gibt es Regularien für autonome Schifffahrt und so ein Szenario wird zur Realität. Aus Unternehmenssicht ist der Businesscase heute noch nicht da. Die fragen sich ja: Warum soll ich das Geld in eine autonome Fähre stecken, wenn ich sie noch nicht verkaufen kann. Deswegen sind solche Förderungen und Forschungsprojekte so wichtig. Damit die Firmen nicht alleine investieren müssen.

Bei Captn sind alle Kieler Hochschulen an Bord und viele Unternehmen wie der SH_WLAN- Anbieter Addix oder Raytheon Anschütz. Machen so viele Player ein Projekt kompliziert, weil alle unterschiedliche Beweggründe haben?

Ich glaube, dass wir so ein großes Zukunftsprojekt nur zusammen mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung schaffen. Der Motor des Projekts ist nicht nur Forschung. Es stecken genauso praktische Überlegungen zu intelligenter Verkehrsführung dahinter, wie auch wirtschaftliche Interessen. Wir wollen in die Anwendung kommen, und das schaffen wir nur, wenn wir in viele Richtungen denken. Außerdem erhöht die Vielfalt die Wahrscheinlichkeit, aus den unterschiedlichsten Töpfen Förderungen zu bekommen.

Entwürfe der Muthesius-Kunsthochschule für die autonome Fähre haben bereits Designpreise gewonnen. Warum muss eine Versuchsplattform so schick aussehen?

Die Messlatte haben wir damit hoch gesetzt. Es geht jetzt nicht, dass wir am Ende nur mit einem Ponton um die Ecke kommen. Schon der Versuchsträger sollte gut aussehen, um Akzeptanz für so eine Innovation zu schaffen. Was nützt uns später eine autonome Fähre, wenn die Leute nicht an Bord gehen wollen, weil sie entweder nicht vertrauenserweckend aussieht oder weil sie Angst haben, dass das unbemannte Schiff außer Kontrolle gerät. Deswegen testen wir jetzt, welche Informationssysteme ich auf der autonomen Fähre brauche, um den Passagieren zu vermitteln: Keine Sorge, da kommt ein Segler, aber den habe ich gesehen. Wir werden Sensorik für An- und Ablegemanöver ausprobieren und klären, welche Daten wir erfassen müssen, um die Sicherheit an Bord rundherum zu gewährleisten.

Interview: Anne Holbach