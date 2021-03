Nun hat es auch die Landeshauptstadt wieder erwischt: Am Montag wurden in Kiel laut Daten des Landes 14 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 51,5. Für den Einzelhandel hat das zunächst keine Auswirkungen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer kündigt neue Ideen an.