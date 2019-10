Kiel

Das mit Maßen von 6,64 mal 2,30 Meter schon am Monumentalen klopfende Werk lagerte lange Zeit unbeachtet im Landesmuseum für Kulturgeschichte in Oldenburg. Nun soll es endlich zunächst in Kiel und dann vor Ort umfassend restauriert werden. Größeres als die „ Fürbitte der Heiligen“ brachte der Venezianer Jaco...