Ein Häftling ist am frühen Donnerstagmorgen tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kiel gefunden worden. Laut JVA war der 46-Jährige dort alleine untergebracht gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist die Todesursache noch ungeklärt.