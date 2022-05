Mehrere Coronafälle in der JVA: Nach einem Corona-Ausbruch in der Kieler Justizvollzugsanstalt befinden sich dort insgesamt neun Häftlinge in Quarantäne. Sie werden medizinisch versorgt. Der Rest der etwa 220 Inhaftierten wird laut Justizministerium regelmäßig auf das Coronavirus getestet.