Die Jahrmarktsaison beginnt in Kiel dieses Jahr am 16. April - dem Sonnabend des Osterwochenendes. Neun Tage lang sorgen diverse Buden und Fahrgeschäfte auf dem Wilhelmplatz in Kiel für Unterhaltung. Als Parkraum steht der Wilhelmplatz aufgrund des Jahrmarktes für längere Zeit nicht zur Verfügung.

Damit die Schaustellerinnen und Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Stände aufbauen können, ist der Wilhelmplatz ab Montag, 11. April, 6 Uhr, gesperrt. Fahrzeuge, die dann noch auf dem „Willi“ stehen, werden abgeschleppt. Der Abbau des Marktes ist voraussichtlich am Dienstag, 26. April, 20 Uhr, abgeschlossen.

Der Frühjahrsmarkt findet von Sonnabend, 16. April, bis Sonntag, 24. April, statt. In der Regel öffnet der Markt von 14 bis 22 Uhr. Am Eröffnungstag sowie am Freitag, 22. April, und Sonnabend, 23. April, bleiben die Buden und Fahrgeschäfte bis 23 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag wird es nicht geben.