Kiel

An diesem Sonnabend beginnt auf dem Wilhelmplatz der Frühjahrsmarkt. Im Gegensatz zu den Jahrmärkten der vergangenen zwei Jahre, erwartet seine Gäste ein Rummel ohne Maskenpflicht, 3G oder Beschränkungen. „Wir freuen uns alle darüber, dass es wieder normal losgehen kann“, sagt Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbandes in Schleswig-Holstein. Alles Wissenswerte zum Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz, erfahren Sie hier.

Welche Öffnungszeiten gelten für den Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz?

Der Frühjahrsmarkt findet von Sonnabend, 16. April, bis Sonntag, 24. April, statt. In der Regel öffnet der Markt von 14 bis 22 Uhr. Am Eröffnungstag sowie am Freitag, 22. April, und Sonnabend, 23. April, bleiben die Buden und Fahrgeschäfte aber bis 23 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag wird es nicht geben.

Gelten Corona-Regeln auf dem Jahrmarkt in Kiel?

Nein, es gibt keine Corona-Regeln mehr auf dem Jahrmarkt. „Wir sind bei der Durchführung wieder auf dem Stand von 2019“, sagt Marco Lange. Wer möchte, könne aber natürlich eine Maske tragen.

Wie viele Schausteller kommen zum Jahrmarkt nach Kiel?

93 Betriebe werden vor Ort sein – von Fahrgeschäften, über Losbuden bis hin zu diversen Essensständen.

Welche neuen Attraktionen gibt es auf dem Frühjahrsmarkt?

Neu auf dem Jahrmarkt in Kiel ist unter anderem die Familien-Achterbahn „Z-Coaster“, die Anfang des Jahres Premiere in Schleswig-Holstein feierte. Dazu kommt außerdem ein großes neues Laufgeschäft („Die verrückte Farm“).

Gibt es einen Tag mit reduzierten Preisen (Familientag)?

Ja, am Donnerstag, 21. April, wird es einen Familientag geben. An diesem Tag sind mehrere Hauptangebote an jedem Stand reduziert. Einen allgemeingültigen Rabatt gibt es aber im Gegensatz zu einigen früheren Jahrmärkten nicht. „Das war in der Umsetzung etwas kompliziert“, sagt Marco Lange. Deswegen sind die Vergünstigungen dieses Jahr von Stand zu Stand unterschiedlich.

Gibt es Toiletten?

Ja, es werden mehrere Toilettencontainer am Jahrmarkt aufgestellt, darunter auch ein Behinderten-WC.

Wann darf man wieder auf dem Kieler Wilhelmplatz parken?

Am Sonntag, 24. April, öffnet der Jahrmarkt zum letzten Mal. Danach wird er bis zum Dienstag, 26. April, abgebaut. An diesem Tag darf voraussichtlich von 20 Uhr an wieder auf dem Wilhelmplatz geparkt werden. Bis dahin ist der Platz für alle Fahrzeuge gesperrt.

Gibt es dieses Jahr auch einen Sommer- und Herbstmarkt auf dem Wilhelmplatz?

Im vergangenen Jahr gab es wieder einen Sommermarkt in Kiel, weil es wegen Corona zu Verschiebungen in den Terminplänen kam. „Dieses Jahr greift aber wieder der normale Tourplan“, sagt Lange. Dort sei keine Luft für einen Sommermarkt. Der Herbstmarkt soll aber wieder stattfinden – rund um den 3. Oktober 2022.