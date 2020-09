Kiel

Gute drei Wochen musste die Kirchengemeinde auf ihre „Visitenkarte“ verzichten: „Die Restaurierung war zwingend notwendig“, erklärten Pastorin Sabine Klatt, Fabian Klatt und Uwe Trautsch vom Bauausschuss der Kirchengemeinde. Der Erhalt der Tür liegt der Gemeinde am Herzen. „Sie gehört mit zu den wenigen Stücken, die von der 1886 erbauten Jakobikirche noch erhalten ist.“

1944 war die Kirche ausgebombt und komplett zerstört worden. Ein Zerstörungswerk der etwas anderen Art leistete in den vergangenen Jahren der Holzwurm. Der war im unteren Bereich der Kassettentür, die außen aus Eiche und innen aus Kiefernholz besteht, ganz schön aktiv.

Anzeige

„Entdeckt haben wir die Schäden, weil es in der Kirche immer zog und wir diesen Durchzug stoppen wollten“, sagte Trautsch. Nach mehreren ausführlichen Begutachtungen zusammen mit Experten wie der Architektin des Kirchenkreises Altholstein, Katrin Brandt, Restaurator Markus Freitag und anderen wurde dann eine Restaurierung beschlossen.

Weitere KN+ Artikel

Die Schadstellen wurden zunächst entfernt

Die wurde von der Tischlerei Giese in Altenholz durchgeführt. Holzfachmann Horst-Michael Ponsa hatte die beiden 2,90 Meter hohen, je 90 Zentimeter breiten und jeweils über 90 Kilo schweren Türhälften bearbeitet. „Wir haben die Schadstellen im unteren Rahmenholz entfernt und das Holz ersetzt“, erklärte Tischlermeister Jan Trogisch. Absplitterungen wurden neu verleimt. „Die Devise bei der Restauration ist, alles dafür zu tun, damit die Tür lange erhalten bleibt, aber nicht alles zu erneuern.“

Einige Satzrisse im Eichenholz sind daher geblieben. Um den Anstrich kümmerte sich der Kieler Malereibetrieb C. Karde. Die Gesellen Florian Vogt und Alexander Wenk haben sich durch einige Farb-Schichten gearbeitet. „Man sieht gut, welche Farben in vergangenen Jahrzehnten aufgetragen wurden“, sagte Vogt. Unter anderem ist ein Braun-Grün-Ton zum Vorschein gekommen, der an den Anstrich der Holztreppen in den Kieler Mehrfamilienhäusern vor rund 80 bis 100 Jahren erinnert.

6600 Euro kosteten die Arbeiten

„Braun waren die Treppenstufen, in dem Grünton wurden damals die Zierleisten abgesetzt.“ Die genaue Originalfarbe sei aber nicht mehr feststellbar. Die Innenseite der Tür wurde wieder türkisgrün gestrichen, der Farbe, die auch für die Holzbänke in der Kirche verwendet wurde. Die Außenseiten haben eine Lasur „Eiche antik“ bekommen, so die Vorgabe des Restaurators. Das Schmiedeeisen auf der Außenseite der Tür wurde entrostet und bekam ebenfalls einen neuen Anstrich.

Rund 6600 Euro kosteten die Arbeiten an der Eingangspforte. Die Summe trägt die Gemeinde, die sich Zuschüsse aus dem Denkmalfonds des Kirchenkreises Altholstein erhofft. Einen Anteil an den Kosten tragen auch die Besucher der Benefizkonzerte in Jakobi: Seit 15 Jahren finden die Veranstaltungen auf Spendenbasis zum Erhalt der Kirche statt.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.