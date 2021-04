Lange tat sich coronabedingt nichts, jetzt nimmt die neue Gastromeile am Holstenfleet in Kiel konkrete Formen an: An der Holstenbrücke 1, direkt an der Ecke zur Kehdenstraße, sind die Bauarbeiten für „Jan&Hein&Klaas&Pit“ weit fortgeschritten. Und auch das Konzept steht.