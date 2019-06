Kiel

Letzte Woche feierten Joko und Klaas mit ihrer neuen Spielshow "Joko und Klaas gegen ProSieben" bereits ihre Premiere und fertigten ihren Arbeitgeber erfolgreich ab. Mit prominenten Gästen wie Mario Basler und Joey Kelly konnte es der Sender nicht schaffen, die beiden Comedy-Spezialisten aufzuhalten und musste ihnen schlussendlich zum Sieg gratulieren - und ihnen 15 Minuten Sendezeit schenken. Joko und Klaas nutzten die Live-Sendung dafür, um andere Menschen sprechen zu lassen. Menschen mit einer Botschaft. Winterscheidt und Heufer-Umlauf eröffneten die Sendung lediglich. Und sorgten mit ihrer Idee und der Umsetzung für regelrechte Begeisterung im Netz.

Bengt Kunkel aus Kiel und Jan Kunkel bei TV-Sendung

Damit sich die Pro7-Niederlage diese Woche nicht wiederholt fährt der TV-Sender schwere Geschütze auf: Der Kieler Bengt Kunkel (20) und sein in Münster lebender Bruder Jan (26) bewarben sich online für Team ProSieben - und hatten Erfolg. Dafür nahmen die beiden die Reise nach München gerne in Kauf, um bei der von Steven Gätjen moderierten Show zu glänzen.

Bengt Kunkel, Joko Winterscheidt und Jan Kunkel bei den Aufnahmen in München. Quelle: Bengt Kunkel

"Die letzten Momente vor der Show waren die Intensivsten", so der Kieler. "Hinter einem schwarzen Vorhang warteten wir nur noch darauf, dass Steven uns aufruft und die Show endlich losgehen kann!" Was dann passierte, werden wir am 25. Juni 2019 um 20.15 Uhr erfahren, wenn es wieder heisst: "Joko und Klaas gegen ProSieben"! Wir dürfen gespannt sein.

