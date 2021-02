Jana Kühl (36) aus Kiel ist Deutschlands erste Professorin für Fahrradverkehr. Seit November hat sie einen Lehrstuhl an der Hochschule Ostfalia in Salzgitter inne. Das öffentliche Interesse und die umkämpfte Verkehrswende dominieren ihren Start. Dabei ist genau das ihr Interessengebiet.

Von Niklas Wieczorek