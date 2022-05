Jeßstraße in Kiel: Mann (32) fährt auf Polizisten zu und verletzt ihn

Kiel

Ein 32-jähriger Autofahrer soll in der Nacht zum Dienstag einen 37-jährigen Polizeibeamten angefahren und dabei verletzt haben. Dem Polizeibeamten in Zivil sei gegen 3.10 Uhr in der Jeßstraße ein geparkter VW-Transporter aufgefallen, dessen Fahrertür offen war und in dem der Zündschlüssel steckte. Laut Polizei war ein Fahrer für den 37-Jährigen nicht auszumachen.

Noch während er am Wagen stand, sei dann der Halter auf den Beamten zugestürmt und habe ihn beleidigt. Auch als sich der 37-Jährige als Polizeibeamter ausgegeben habe, soll der Mann sich nicht beruhigt haben. Nach Angaben der Polizei stieg er in den Transporter und fuhr mit quietschenden Reifen aus der Parklücke auf den Beamten zu. Dieser sprang zwar zur Seite. Der Wagen traf ihn dennoch am Arm und verletzte den Polizisten.

Informierte Beamte des 3. Reviers hätten den 32-Jährigen daraufhin an seiner Wohnung in Kiel-Hassee aufgesucht. Der Mann soll die Geschehnisse bestätigt haben. Nach eigenen Angaben hatte er Betäubungsmittel konsumiert.

Ein Polizeiarzt habe eine Blutprobe zur Bestimmung der Substanzen entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des 32-Jährigen vor Ort sicher und leiteten Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.