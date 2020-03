Noch ist Zeit, bis das neue Semester an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel beginnt. Doch da mindestens bis zum 19. April 2020 sämtliche Veranstaltungen an der CAU ausfallen, arbeitet die Uni an Möglichkeiten zur Online-Lehre. Eine Option ist, Vorlesungen in leeren Hörsälen aufzuzeichnen.