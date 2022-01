Kiel

Der Umtausch alter Führerscheine zu fälschungssicheren EU-Karten läuft in Kiel auf Hochtouren. Bis zum Montag sind in der Fahrerlaubnisbehörde an der Saarbrückenstraße 147 nach Angaben der Stadtverwaltung seit dem 1. Januar 2021 insgesamt 3623 Führerscheine umgetauscht worden. Seit 2019 waren es 6138 Fahrerlaubnisse.

Der zuletzt eingerichtete Schnellschalter in der Behörde bleibt laut Verwaltung über den kommenden Mittwoch hinaus „bis auf Weiteres“ geöffnet. An dem Tag, dem 19. Januar, endet die Umtauschfrist für die Jahrgänge 1953 bis 1958.

Verstöße sollen vorerst nicht geahndet werden

Wer aus diesen Jahrgängen danach mit dem alten grauen oder rosa „Lappen“ erwischt wird, muss zehn Euro Bußgeld bezahlen. Bus- und Lkw-Fahrern droht sogar ein Strafverfahren. Es sollten aber vorerst keine Verstöße geahndet werden, teilt die Stadtverwaltung mit – weder bei Kontrolle noch bei verspätetem Umtausch. Das weitere Verfahren obliege aber dem Land Schleswig-Holstein.

Erst rund die Hälfte der fälligen Führerscheine ist geschafft

Die Verwaltung tut sich unterdessen schwer damit, die Gesamtzahl der umzutauschenden Führerscheine in Kiel zu beziffern. Grund: Wer den Führerschein in einer anderen Stadt gemacht hat und später nach Kiel gezogen ist, muss sich hier um den Umtausch kümmern. „Wie viele Personen das betrifft, ist hier nicht erfasst“, sagt Stadtsprecher Arne Ivers.

Nur eine grobe Schätzung gibt es. Danach müssten in Kiel bis Mittwoch insgesamt rund 12 000 bis 15 000 Führerscheine umgetauscht sein. Das heißt: Erst rund die Hälfte ist geschafft.

Die Behörde schafft rund 100 Anträge pro Tag

Die Stadt hat die Kapazität des Schnellschalters zum Jahreswechsel erweitert und dafür eigens zwei Leute eingestellt. „Wir schaffen rund 100 Anträge pro Tag“, sagt Fachbereichsleiterin Marieluise Abraham. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich. Mit kleineren Wartezeiten ist zu rechnen.

Diese Unterlagen sind mitzubringen

Vorzulegen sind der alte Führerschein, der Personalausweis, ein biometrisches Passbild und eine EC-Karte, mit der die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30,10 Euro gezahlt werden muss. Barzahlung ist in der Führerscheinstelle nicht möglich. Wurde der alte Führerschein nicht von der Stadt Kiel ausgestellt, muss zusätzlich eine Karteikartenabschrift von der damals ausstellenden Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt werden.

Spontansprechstunde am Schnellschalter Dies sind die Öffnungszeiten der Spontansprechstunde am Schnellschalter in der Führerscheinstelle an der Saarbrückenstraße 147: montags 7.30 – 12 Uhr und 13 - 16 Uhr, dienstags 7.30 - 12 Uhr und 13 – 16 Uhr, mittwochs 7.30 – 12 Uhr, donnerstags 8 – 12 Uhr und 13 - 17 Uhr, freitags 7.30 – 12 Uhr.

Neuer Führerschein kommt direkt aus Berlin

Am Schnellschalter werden die Unterlagen nur entgegengenommen und grob geprüft. Bearbeitet werden sie im Backoffice. Von dort aus wird die Bundesdruckerei in Berlin mit der Ausfertigung des Kartenführerscheins beauftragt. Die neue Plastikkarte wird direkt von Berlin aus an die Wohnadresse des Antragstellers oder der Antragstellerin geschickt.

Vorsorglich bittet die Stadtverwaltung darum, dass sich einstweilen wirklich nur Bürgerinnen und Bürger der Jahrgänge 1953 bis 1958 am Schnellschalter einfinden. Das soll einer Überlastung vorbeugen.

Das sind die weiteren Umtauschfristen

Als Nächstes sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 dran. Sie haben aber noch ein Jahr Zeit, ihre Fahrerlaubnisse umzutauschen. Ihr Stichtag ist der 19. Januar 2023.

Für alle folgenden Jahrgänge hat die Bundesregierung noch spätere Fristen vorgesehen. Personen mit Geburtsjahrgang zwischen 1965 und 1970 müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2024 umtauschen. Personen mit Geburtsjahrgang 1971 und später müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2025 umtauschen. Wer vor 1953 geboren ist, hat bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Auch ältere Scheckkarten-Führerscheine müssen getauscht werden – aber erst später

All diese Umtauschfristen gelten für Papierführerscheine. Aber auch Inhaberinnen und Inhaber eines älteren Führerscheins im Scheckkartenformat sind von der Umtauschpflicht betroffen.

Dafür gelten folgende Fristen: Ausstellungsdatum 1999 bis 2001: bis 19. Januar 2026. Ausstellungsdatum 2002 bis 2004: bis 19. Januar 2027. Ausstellungsdatum 2005 bis 2007: bis 19. Januar 2028. Ausstellungsdatum 2008: bis 19. Januar 2029. Ausstellungsdatum 2009: bis 19. Januar 2030. Ausstellungsdatum 2010: bis 19. Januar 2031. Ausstellungsdatum 2011: bis 19. Januar 2032. Ausstellungsdatum 2012 bis 18. Januar 2013: bis 19. Januar 2033.