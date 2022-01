Kiel

In diesem Wagen ist Musik drin: Das „Musiculum Mobil“ ist vollgeladen mit Trommeln, Geigen, Kontrabass, Reiseharmonium, Klangwiege, Ukulele und vielen weiteren Instrumenten. Halt gemacht wird in Kindertagesstätten in ganz Schleswig-Holstein. Interessierte Kitas können sich ab sofort für einen musikalischen Besuch bewerben.

„Wir vermitteln Musik in all ihren Facetten“, sagt Anne Hermans, Geschäftsführerin des Kieler Musiculums. „So wird jedes Kind angesprochen und findet Zugang zur Musik.“ Ziel sei es, Musik und Lebensfreude in die Kindertagesstätten zu bringen. „Das ist gerade in Pandemie-Zeiten sehr wichtig.“

100 Kitas in SH können sich für einen Besuch des „Musiculm Mobils“ bewerben

Seit 2017 reist das „Musiculum Mobil“ durch den Norden. Seit 2020 mit einem besonderen Hygienekonzept. Gefördert wird das Projekt dabei von den schleswig-holsteinischen Sparkassen. Sie haben die Anschaffung und Ausstattung des Fahrzeugs unterstützt und sorgen dafür, dass jedes Jahr die Kitas angefahren werden können. „Wir freuen uns, dass das Musiculum Mobil in ganz Schleswig-Holstein unterwegs ist und einen wichtigen Beitrag zur Musikentwicklung mit all ihren positiven Effekten schon bei den Jüngsten leistet“, sagt Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Jahr können insgesamt 100 Einsätze in ganz Schleswig-Holstein finanziert werden. Kitas können sich bis zum 20. Februar für einen kostenlosen Besuch des „Musiculum Mobils“ online unter www.musiculum-mobil.de bewerben. Alle Gewinner erhalten zusätzlich Schütteleier für die teilnehmenden Kinder, ein Handbuch mit musikpädagogischen Anregungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie eines von insgesamt 100 Cajons. Die Kistentrommeln wurden eigens für diese Aktion vom Kieler Handwerkerhof Fecit hergestellt.

Seit dem Start des Projekts 2017 war das „Musiculum Mobil“ 1092 Mal im Einsatz. Insgesamt 27.900 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen bisher in den Genuss dieses ungewöhnlichen musikalischen Projekts.