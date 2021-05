Jetzt investiert auch Global Connect in das Glasfasernetz von Kiel

Kiel

Global Connect betreibt schon seit 20 Jahren für Geschäftskunden ein Glasfasernetz in Kiel und verfügt deshalb schon über einen Leitungsknoten in der Stadt. Jetzt bekommen auch Privatkunden unter dem Markennamen Home Speed ein Angebot für schnelles Internet.

Das Unternehmen ermuntert zunächst Menschen, die in Schilksee ein Haus haben, sich für einen kostenlosen Glasfaseranschluss anzumelden. Später sollen Holtenau und Pries-Friedrichsort folgen. Ziel für Schilksee sei es, dass mindestens 30 Prozent der Haushalte sich anschließen lassen, sagt der Deutschland-Chef von Global Connect, Christian Breidenbach-Kaack.

Ulf Kämpfer freut sich für den Kieler Norden

„Der Kieler Norden fühlt sich ja manchmal abgehängt“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Um so mehr freue er sich, dass ein Anbieter nicht in der dichtbesiedelten Innenstadt, sondern am lichter bebauten Nordrand der Stadt investiere. Kämpfer: „Unserem Ziel, einem flächendeckenden Glasfasernetz in Kiel, kommen wir damit wieder ein Stück näher.“

Tatsächlich steckt Global Connect mit dem Norden einen neuen Claim in Kiel ab. Die Deutsche Telekom baut bereits das Glasfasernetz in den Stadtteilen Südfriedhof, Exerzierplatz und Brunswik aus. Die TNG Stadtnetz sorgt in den Stadtteilen Gaarden-Süd/Kronsburg, Hassee, Russee und Suchsdorf für schnelles Internet. Derzeit liefen weitere Gespräche sowohl mit regionalen als auch mit internationalen Anbietern für den Glasfaserausbau in Kiel, berichtet Kämpfer.

Global Connect hofft auf schnelle Baugenehmigung von der Kieler Verwaltung

Der Oberbürgermeister und der Global-Connect-Manager haben am Montag im Rathaus einen sogenannten Letter of Intent unterzeichnet, eine Kooperationsvereinbarung. Breidenbach-Kaack hofft jetzt auf eine schnelle Baugenehmigung. Im vierten Quartal 2021 sollen die Buddelarbeiten beginnen. Ziel sei es, den Ausbau so schnell wie möglich zu bewältigen und dabei den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Corona hat gezeigt, wie wichtig schnelles Internet ist

In der Corona-Zeit hätten Heimarbeit und Distanzunterricht gelehrt, wie wichtig schnelle, glasfaserbasierte Internetanschlüsse seien, sagt Breidenbach-Kaack. Die Anforderungen in dieser Zeit hätten die Grenzen von DSL- und Kabel-TV-Anschlüssen „deutlich wie nie“ aufgezeigt. Der Manager verspricht: „Wir werden Kiel bei der Digitalisierung helfen.“

Global Connect bietet 1000 Megabit Download und 500 Megabit Upload an, außerdem ein Baukastensystem statt eines Komplettangebots. Beispiel: Wer sie nicht braucht, muss keine Festnetz-Telefonie buchen. Immer mehr Menschen genüge das Mobiltelefon, sagt Breidenbach-Kaack. Andererseits steige die Nachfrage nach Streaming-Diensten wie Netflix und damit nach Internet-Fernsehen.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz lobt die Kieler Internet-Offensive

Die Kieler Glasfaser-Offensive ist auch der schleswig-holsteinischen Landesregierung aufgefallen. Die Dynamik beeindrucke ihn, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Die Landeshauptstadt zeige anderen Städten, „wie es gehen kann“. Buchholz nimmt die Kielerinnen und Kieler gleichsam in die Pflicht: „Ich wünsche mir sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chance, die sich ihnen damit bietet, erkennen und wahrnehmen.“