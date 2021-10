So lief die Jobmesse 2021 in Kiel - Bedarf in vielen Branchen groß: Arbeitgeber buhlen um den Nachwuchs

Der persönliche Austausch als Weg in die berufliche Zukunft: Diese Möglichkeit nutzten am Wochenende auf der Jobmesse Kiel viele junge Menschen. Sie informierten sich über ihre Optionen bei rund 100 Ausstellern. Der Kampf um den Nachwuchs ist groß, der Bedarf in vielen Branchen enorm.