Eine Jobmesse in dieser Corona-Zeit? Schon der Plan hatte Kritik ausgelöst. Doch die Meinung am Sonnabend in der luftigen Halle von Süverkrüp Automobile im Gewerbegebiet Kiel-Wittland ist einhellig: Solch ein Marktplatz für Anbieter von Arbeitsplätzen und Interessenten ist wichtiger denn je.