Der Morgen ist eigentlich nicht die Tageszeit, zu der einem der Sinn nach Pizza steht. Doch mitunter reicht im Leben ein tiefer Atemzug, um alles zu verändern: In der hell erleuchteten Küche am Schützenwall mischen sich die Düfte von frischem Teig, Knoblauch und Salami so verlockend, dass man sich etwa „Sophie’s Spicy Sausage“ gut auf dem Frühstücksteller vorstellen könnte. „Die Wurst hat gerade ihren optimalen Reifegrad erreicht“, bekräftigt David Martin, der die Salami selbst hergestellt hat und auch für die Rezeptur des Pizzateigs hauptverantwortlich zeigt. „Wir haben lange experimentiert“, berichtet der gebürtige Neuseeländer und ausgebildete Bäcker. „Schließlich wollen wir jetzt auch bei der Pizza das erreichen, worauf es uns bei den Burgern ankommt: Sie soll nach New York schmecken.“

John Rapaglia: „Ich habe in meinem ganzen Leben Burger gegrillt – und Pizza geliebt“

Tatsächlich ist es kein Geringerer als die gastronomische Größe John Rapaglia, der sich hier mit seinem langjährigen Mitarbeiter daran macht, Kiels Pizzaszene um einen neuen Akzent zu bereichern. „Ich habe in meinem ganzen Leben Burger gegrillt – und Pizza geliebt“, bekennt der 42-Jährige, der vor sieben Jahren in der Gutenbergstraße mit „John’s Burgers“ das Restaurant eröffnete, das unter Burger-Liebhabern bis heute als beste Adresse der Stadt gilt. Mittlerweile sind ein Imbiss am Blücherplatz und in Hamburg sowie drei Foodtrucks dazugekommen, sodass man von einem kleinen Imperium sprechen kann.

Rapaglias Grundphilosophie, amerikanische Streetfood-Klassiker authentisch und auf der Basis guter Zutaten anzubieten, soll nun auch „John’s Pizza Kitchen“ prägen, wo vorerst von Freitag bis Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr gebacken wird. „Wir haben hier ursprünglich das Fleisch für unsere Burger vorbereitet, die Produktion jetzt aber nach Wellsee verlegt“, berichtet John, der für Februar eine Ausweitung der Öffnungszeiten plant, sobald er hinreichend Personal für den neuen Geschäftszweig gefunden hat. Aktuell kann man sich die Pizza am Zubereitungsort direkt neben dem Hotel Wiking wahlweise selbst abholen oder online bestellen und liefern lassen (nähere Infos unter www.johnsburgers.de).

Und was macht eine original New Yorker Pizza aus? „Der Teig ist dicker, es kommen mehr Käse und Knoblauch zum Einsatz, und die Sauce ist viel fruchtiger“, resümiert John. Bei Letzterer setzt er zum einen auf echte San-Marzano-Tomaten und zum anderen auf das Rezept seiner italienischstämmigen Großmutter aus Brooklyn: „Wie bei den Burgern ist es uns wichtig, das Produkt von Grund auf selbst zu entwickeln und zuzubereiten. Ich glaube, dass dieser Qualitätsanspruch in der Gastronomie immer wichtiger geworden ist – und wir unseren Erfolg in Kiel maßgeblich ihm zu verdanken haben.“

2023 will John Rapaglia ein eigenes Pizza-Restaurant in Kiel eröffnen

In diesen Worten klingt auch ein bisschen Zukunftsmusik mit. Im kommenden Jahr plant John, in Kiel ein eigenes Pizza-Restaurant zu eröffnen. „Nach aktuellem Stand der Dinge wird es sich in Uninähe befinden und zwei Geschosse haben“, kündigt der Gastronom an. Während im unteren vor allem der Pizza-Genuss im Mittelpunkt stehen soll, ist für das obere eine echte Rooftop-Bar geplant. „Ich bin glücklich darüber, dass ich in Kiel eine so schöne Heimat gefunden habe“, sagt der gebürtige New Yorker mit Nachdruck und ergänzt: „Deshalb möchte ich diese Stadt im Gegenzug auch immer wieder durch ein Stück New York bereichern.“

Spätestens zur Eröffnung des geplanten Restaurants wird es John’s Pizza dann wohl auch in der XXL-Version geben, die im Big Apple üblich ist: „Eigentlich werden Pizzen dort vor allem stückweise verkauft und haben daher einen Durchmesser von 55 Zentimetern. Aber dafür gibt es hier noch nicht einmal die entsprechenden Kartons“, erläutert John. Bis sie gefunden sind, dürften die Kieler von den aktuell 32 Zentimetern allerdings auch problemlos satt werden.