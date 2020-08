Kiel

Gegen 20 Uhr kam Jonas Deichmann am vergangenen Sonnabend in Kiel an. Hinter dem Extremsportler lag zu dieser Zeit eine lange Tagesetappe: 259 Kilometer in knapp zehn Stunden hatte der 33-Jährige an diesem Tag zurückgelegt – bei einer Höchstgeschwindigkeit von 49,4 Stundenkilometern. Im Durchschnitt fuhr Deichmann sage und schreibe 26,6 km/h.

Doch diese Zwischenetappe ist nur ein Teil eines Rekordversuchs und großen Abenteuers: Jonas Deichmann möchte Deutschland umrunden – und zwar zu Fuß, per Fahrrad und als Schwimmer. Sollte er dies schaffen, hätte er die 16-fache Distanz des Ironman, dem härtesten Wettbewerb der Welt, hinter sich gebracht. Dafür schwamm der Münchener bereits im Juli einmal quer durch den Bodensee, fährt nun 2800 Kilometer mit dem Rad entlang der deutschen Landesgrenze und läuft zum Abschluss 680 Kilometer zurück nach Lindau am Bodensee.

Sein eigentliches Ziel ist die Weltumrundung

Sein Gepäck auf dieser Strecke ist auf ein Minimum begrenzt: Geld, eine Mini-Tasche, ein Zelt und eine Iso-Matte. Doch letztere beiden Utensilien braucht Deichmann selten: Auf vielen Etappen begleiten ihn Radfahrer, die ihn am Zielort bei sich übernachten lassen. Auf der Tagestour nach Kiel leisteten ihm zum Beispiel Architekt Carsten Wommelsdorf (47) und Arzt Dirk Schädler (44) Gesellschaft – wobei es bei dem hohen Tempo wohl selten zu gemütlichen Plaudereien kam.

Extremsportler Jonas Deichmann (33, Mitte) kam auf seiner Deutschlandtour Sonnabend in Kiel an. Begleitet wurde er auf der Kieler Etappe von Architekt Carsten Wommelsdorf (47) und Arzt Dirk Schädler (44). Quelle: Sven Janssen

Für den mehrfachen Weltrekordhalter Jonas Deichmann, der unter anderem schon mit dem Fahrrad in 97 Tagen von Alaska nach Feuerland gefahren ist, dient die Tour rund um Deutschland übrigens lediglich als letzter Test von Körper und Equipment. Sein eigentliches Ziel geht er im September an: Dann will der Extremsportler als erster Mensch als Triathlet die Welt umrunden. Wer ihn bei seiner aktuellen Herausforderung beobachten will, kann dies per Livetracker auf seiner Internetseite jonasdeichmann.com.

