Dichtere Taktung und zusätzliche Fahrten am Sonnabend: Die angekündigten Verbesserungen im Fährverkehr auf der Kieler Förde stoßen auf ein positives Echo. Erleichterte Reaktionen kommen vom Geomar Helmholtz-Zentrum, von der Fachhochschule Kiel und aus der rot-grünen Rathaus-Kooperation.

Die SFK-Passagierfähre „Gaarden“ läuft den Anleger am Skagerrak-Ufer in Kiel-Friedrichsort an. Von hier gibt es künftig mehr Querungen nach Laboe und Heikendorf. Quelle: Thomas Eisenkrätzer