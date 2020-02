Fest und Gedenksteine für Meimersdorf

Kiel

Bei der Diskussion über das Jubiläum in Meimersdorf stellte der Ortsbeirat fest, dass die 1898 gepflanzte Eiche ebenfalls mit wichtigen historischen Ereignissen verbunden ist und einen weiteren Gedenkstein verdient hätte.

Zur Erinnerung an die Eingemeindung schlägt der Ortsbeirat folgende Inschrift vor: „50 Jahre Kiel-Meimersdorf, 1970–2020, Zur Erinnerung an die schleswig-holsteinische Gebietsreform“; allerdings wurden auch Moorsee, Wellsee, Rönne und Russee am 26. April 1970 eingemeindet.

Hinweis auch auf andere Stadtteile?

Ob ein Hinweis auf die anderen Stadtteile auch auf dem Findling verewigt werden sollte, sei eine Überlegung wert, meinten Besucher der Sitzung. Vorsitzender Carsten Rockstein schlug vor, mit den anderen Ortsbeiräten Kontakt aufzunehmen und auch bei der Stadt Kiel zu klären, ob der Gedenkstein an der Eiche aufgestellt werden dürfe.

Egal wie die Inschrift lauteten wird, einen großen Stein gibt es bereits. Achim Stange, Anwohner am Dorfplatz, hat das gute Stück schon auf seinem Grundstück stehen und wird den Findling samt Inschrift stiften. „Es gab früher schon mal einen Gedenkstein an der Eiche, der steht heute auf dem Friedhof“, erzählt er. Die historischen Ereignisse sollten nicht vergessen werden, findet der Meimersdorfer, dessen Familie schon seit vielen Generationen dort lebt.

Jubiläumsfeier am 1. Mai

„Der gesamte Süden wurde 1970 eingemeindet, weil die Stadt Kiel Land brauchte“, erinnert er sich: „ Meimersdorf als Wohngebiet, Wellsee für Gewerbe und Rönne als Ausgleichsfläche.“ Dass bei der Gelegenheit vergessen wurde, die Nutzungsrechte für die „auf ewige Zeiten“ gekauften Familiengrabstätten des Meimersdorfer Friedhofs zu übertragen, bedauern viele Bewohner bis heute. Denn nach der Eingemeindung galt plötzlich die Satzung für städtische Friedhöfe – und saftige Gebühren wurden fällig.

Einen Termin für ein zünftiges Jubiläum gibt es schon: Am 1. Mai, wenn der Maibaum auf dem Dorfplatz aufgestellt wird und auch der Kommunalverein sein 50-jähriges Bestehen feiert, ließe sich ein entsprechendes Stadtteilfest ausrichten. Während im Kieler Süden weiter gebaut wird, bleibt der große Rasenplatz, auf dem früher Enten und Gänse liefen, ein ruhender Pol und traditioneller Veranstaltungstreffpunkt.

Eine mächtige Eiche in der Mitte

Im Jahr 1842 wurden 90 Linden vom Adligen Gut Bothkamp auf Anregung des Grafen Bülow geliefert und rund um den Anger eingepflanzt. Die Linden gelten heute als Naturdenkmale.

In der Mitte der Grünfläche steht eine mächtige Eiche. Dieser Baum wurde 1898 gepflanzt, um an die schleswig-holsteinische Erhebung 50 Jahre zuvor im Jahr 1848 zu erinnern. Das sei eine interessante Geschichte, findet der Ortsbeirat und schlägt vor, einen zweiten Stein mit der Inschrift „ Friedenseiche, gepflanzt 1898, zur 50-jährigen Erinnerung an die demokratische Erhebung von 1848“ aufzustellen. 1848 gilt als Jahr der europäischen Revolutionen.

100 Erinnerungsbäume im Norden

Im März 1848 sagten sich auch in Kiel fortschrittliche und deutschfreundliche Politiker in einer revolutionären Aktion vom Landesherrn, dem dänischen König, los und riefen eine provisorische Regierung aus. Darunter waren der Advokat Wilhelm Hartwig Beseler, Graf Friedrich Reventlou und Theodor Olshausen. Der folgende Krieg endete jedoch mit einem Sieg über die Schleswig-Holsteiner, die 1852 wieder dem dänischen König unterstellt wurden.

Die schleswig-holsteinische Erhebung setzte aber auch einen umfangreichen politischen Reformprozess mit vielen Bürgerrechten in Gang. An vielen Orten des Landes wurden 50 Jahre später Friedenseichen gepflanzt, oft mit einem Gedenkstein zur Erinnerung an die Erhebung gegen Dänemark und der Aufschrift „Up ewig ungedeeld, 1848 – 1898“ (auf ewig ungeteilt). In Schleswig-Holstein gibt es noch etwa 100 solcher Erinnerungsbäume, so auch in der Ellerbeker Friedenstraße.

