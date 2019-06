Bei den XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin wurden auf der Kieler Förde vier Wettbewerbe im Segeln ausgetragen. Jetzt gibt es Überlegungen für eine Jubiläums-Bewerbung. Für den Bundesinnenminister ist Olympia in Deutschland 100 Jahre nach den Nazi-Spielen in Berlin und Kiel unvorstellbar.