Kiel

Im Zimmer des Oberbürgermeisters duftet es nach Kerzenwachs, es gibt koscheres Gebäck, und Rabbiner Isak Aasvestad singt Segenssprüche auf Hebräisch. Alle Männer tragen Kippa – auch Ulf Kämpfer und seine Mitarbeiter. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kieler Rathauses werde im Amtszimmer des OB das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert, vermutet der Oberbürgermeister und ergänzt: „Es ist eine große Ehre. Man kann sagen: Es wird auch Zeit.“

Die Idee zu dem kleinen Chanukka-Festakt hatte Ruth Ur, die Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem in Berlin. Gemeinsam mit den Kieler Nachrichten und den beiden jüdischen Gemeinden in Kiel hat der Freundeskreis das Projekt „Licht zeigen“ ins Leben gerufen.

In Kiel ist kein Platz für Antisemitismus

Bei der Aktion geht es darum, sich gegen Hass und Ausgrenzung zu richten und zu signalisieren, dass in einer Stadt wie Kiel für Antisemitismus kein Platz ist. Im Mittelpunkt steht ein Chanukka-Leuchter, so einer, wie er nun auch im Zimmer des Oberbürgermeisters entzündet wird. 1931 hatte die Jüdin Rahel Posner, die Frau des damaligen Kieler Rabbiners, den Leuchter auf der Fensterbank ihrer Kieler Wohnung am Sophienblatt fotografiert, im Hintergrund sieht man die Hakenkreuz-Flaggen wehen.

Auf die Rückseite des Fotos schrieb Posner: „Juda verrecke“ Die Fahne spricht – „Juda lebt ewig“ Erwidert das Licht.“ Es sei beängstigend, wie sehr Rahel Posner im Jahr 1931 schon die Taten der Nazis prophezeit habe, sagt Kämpfer. „Und doch hat sie am Ende recht behalten: Das Licht lebt weiter, und der Nationalsozialisten haben nicht geschafft, was sie sich vorgenommen haben, nämlich jüdisches Leben in Europa auszulöschen.“

Feierten gemeinsam das jüdische Lichterfest im Kieler Rathaus (von links): Vladimir Adamskij (Mitglied des Gemeinderates der orthodoxen jüdischen Gemeinde Kiel), Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Ruth Ur (Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem), Dr. Alexander Friedmann (Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde), Isak Aasvestad (Rabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde) und Igor Wolodarski (Vorsitzender der orthodoxen jüdischen Gemeinde). Quelle: Uwe Paesler

Das Foto und Posners Original-Chanukka-Leuchter sind heute Teil einer riesigen Sammlung in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Sichtlich bewegt schildert Kämpfer, wie er es dort zum ersten Mal sah. Es war bei einem Besuch vor eineinhalb Jahren, bei dem er plötzlich vor diesem Bild stand. „Ich kannte es vorher nicht, und es dort zu entdecken, zu sehen, dass es die Vergangenheit meiner eigenen Stadt zeigt, hat mich sehr berührt“, sagt er sichtlich bewegt.

„Für uns ist es wichtig, eine Brücke zu bauen zwischen den Objekten, die sich heute in Yad Vashem befinden, und den Orten, von denen sie kamen“, erklärt Ruth Ur. Zu dem Fest im Rathaus hatte sie koschere Berliner mitgebracht. „Es ist mein Lieblingsfest“, schwärmt sie, denn es werde nicht nur acht Tage lang gefeiert, sondern „man darf auch jede Menge Fettgebackenes essen.“

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem

Das Ereignis, an das Chanukka erinnert, liegt Jahrtausende zurück: Im Jahr 164 vor Christus siegten die Juden Judäas über die Griechen. Jerusalem hatte mehrere Jahre unter griechischer Besatzung gestanden. Um nach der Befreiung einen Tempel wieder einzuweihen, entzündeten die Juden einen siebenarmigen Leuchter, die Menora. Nach jüdischem Glauben darf die Menora niemals verlöschen. Der Überlieferung zufolge war in dem Tempel aber nur noch geweihtes Öl für einen Tag zu finden. Durch ein Wunder habe das Licht jedoch acht Tage gebrannt, so lange, wie es brauchte, um neues Öl fertigzustellen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Gedenken daran zünden Juden überall auf der Welt zum Lichterfest jeden Abend eine neue Kerze an, bis nach acht Tagen alle Kerzen des Chanukka-Leuchters brennen. In Kiel waren es Rabbiner Isak Aasvestad von der liberalen jüdischen Gemeinde und Igor Wolodarski von der orthodoxen jüdischen Gemeinde, Ulf Kämpfer und Ruth Ur, die am Mittwoch, dem vierten Chanukka-Tag, nacheinander vier Kerzen entzündeten. Ein spirituelles Ereignis, bei dem alle die Luft anhielten, denn die Kerzen saßen arg wacklig in dem zierlichen Leuchter. Aber alles ging gut, und Ruth Ur wird etwas zu erzählen haben, wenn sie am kommenden Sonntag in einem Ort zwischen Jerusalem und Tel Aviv den achten und letzten Abend des Lichterfestes feiert: als Gast im Zuhause der Enkel und Urenkel von Rahel Posner – mit dem orginal Kieler Chanukka-Leuchter von 1931.