Plön.

Jugendmannschaften des Suchsdorfer SV und der SG Großer Plöner See trafen sich am Sonntag zu einem Fußballspiel in Suchsdorf. Es kam zu kleinen Komplikationen. Die Plöner mussten in ihrem ungeliebten blauen Dress antreten. Der Plöner Trainer berichtete seinem Suchsdorfer Kollegen, dass der weiße Trikotsatz der Spielgemeinschaft gestohlen worden war. Das Team aus Plön siegte mit 6:4.

Verdächtiger trug das weiße SG-Trikot

Der Suchsdorfer Trainer, ein Polizeibeamter des 1. Reviers in Kiel, wollte am folgenden Montag einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen in der Fraunhoferstraße vollstrecken. Als der Mann seine Tür öffnete, fiel dem Beamten etwas auf. Sein Gegenüber trug ein strahlend weißes Trikot der SG Großer Plöner See. Auf Nachfrage gestand der Trikotdieb seine Tat und gab den Mannschaftssatz heraus.

Kollegen auf dem Fußballplatz und bei der Polizei

Bei den Recherchen des Kieler Polizisten nach dem Plöner Fußballtrainer gab es einen weiteren Zufall. Der war nämlich ein Kollege vom 3. Reviers in Kiel. Auf dem kurzen Dienstweg verabredeten sich beide Polizisten zu einem Trikottausch der besonderen Art und vereinbarten eine spielerische Revanche.

