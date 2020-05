Aufatmen nach der Zwangspause

Kiel

Die erste kommunalpolitische Sitzung seit sieben Wochen verlief wie es sich zur Pandemie gehört: Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses trugen Masken, hielten Abstand und sich auch sonst ans "Corona-Protokoll". Sie beschlossen nichts Geringeres als eine Senkung der Kita-Gebühren und verließen am Mittwochabend den Ratssaal mit der Erkenntnis, dass das Kieler Rathaus ein Platzproblem hat.

Geschäftsführerin Rena Riechelmann hatte alles exakt durchgeplant: Die Mitglieder sollten eigene Kugelschreiber und eigene Getränke mitbringen und sich – anders als üblich – schon vor Sitzungsbeginn in die Teilnehmerliste eintragen: "Halten Sie auch hier den Zwei-Meter-Abstand ein", mahnte Riechelmann in ihrer Einladung.

Endlich wieder Menschen, endlich wieder eine Sitzung

So weit, so gut. Wäre da nicht die Aufforderung, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. "Ich hoffe, die Sitzung dauert heute nicht allzu lange. Das Atmen unter der Maske fällt doch recht schwer", nuschelte Jérôme Schneider durch den Stoff. Damit sprach der Vertreter der Kreisarbeitsgemeinschaft freier Träger aus, was viele dachten. Er betonte aber: "Ich freue mich trotzdem, dass die Sitzung stattfinden kann und man das Gefühl von Normalität hat."

Genauso ging es auch Bürgermeisterin Renate Treutel: "Ich bin froh, mal wieder so viele Menschen zu sehen. Die ständigen Videokonferenzen haben so ihre Tücken, dagegen erlebt man hier eine lebendigere Diskussion."

Nur drei von 22 Mitgliedern behalten die Maske auf

Erleichterung gleich zu Beginn der Sitzung: Ausschussvorsitzender Florian Jansen (Linke) stellte es den Mitgliedern frei, den Mund- und Nasenschutz abzunehmen. Einer nach dem anderen atmete befreit auf. Von 22 anwesenden Mitgliedern behielten nur drei die Maske während der anderthalbstündigen Sitzung auf.

Einer von ihnen: Christian Osbar (Grüne). Er nahm den Schutz nur ab, nachdem Treutel etliche anlässlich der Pandemie getroffenen Änderungen vorgetragen hatte, unter anderem die Öffnung von Skateranlagen und Bolzplätzen sowie von Familienzentren und -bildungsstätten. "Die Entscheidungen fallen zurzeit im Sekundentakt. Wir müssen Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben für alle zukünftigen Entscheidungen", sagte Osbar und setzte seine schwarze Stoffmaske wieder auf.

Treutel gab später nach einer Ausführung über diverse Schul- und Kitaöffnungen zu: "Obwohl ich mich jeden Tag damit beschäftige, wird es für mich langsam unübersichtlich, was man darf, was man nicht darf, was auf ist, was nicht auf ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich glaube, viele dürsten nach einem Regelbetrieb."

Kita-Gebühren in Kiel sollen reduziert werden

Auf ein allseits stilles Nicken folgten einstimmige Entscheidungen. Größte Bedeutung hatte der Beschluss über die Senkung der Kita-Gebühren (siehe Infokasten). Diese basiert auf dem Kita-Reform-Gesetz des Landtages und wird wohl am 14. Mai von der Ratsversammlung endgültig beschlossen.

Zustimmung gab es auch für die Arbeit von Lifeline. Der Vormundschaftsverein berät unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge und soll 2021 mit rund 48000 Euro weiter finanziert werden. Vereinsvorstand Thomas Schöpel quittierte die Entscheidung von der Zuschauer-Empore mit Daumen hoch.

Zwei Reihen hinter ihm verfolgten Mitglieder des Jungen Rates das Geschehen. Das wiederum nahm am Ende der Sitzung Nesimi Temel ( SPD) zum Anlass, die Beteiligung der Jugend erneut zu thematisieren: "Der Junge Rat könnte doch hier unten mit an unseren Tischen sitzen." Jan Wohlfarth ( CDU) entgegnete: "Wir sitzen ja schon so eng zusammen, und es gibt noch andere Infektionskrankheiten."

Ist das Rathaus zu klein, könnte es dann ins Schloss gehen?

Ausschussvorsitzender Jansen gab zu bedenken, dass es sehr viele informationsberechtigte Personen gebe. Die Frage sei ohnehin, wie man die Abstandregel einhalten könne, denn die einzigen großen Räume seien für den kommenden Sitzungstermin schon belegt. Treutel hatte eine kreative Idee – oder war es ein Scherz? Wenn das Rathaus zu klein sei, sagte die Bürgermeisterin, könne man ja im Schloss tagen.

