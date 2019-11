Ihr Wunsch: Eine Stimme auf Bundesebene

Kiel

Gewaltfreie Erziehung, Freizeit, Platz zum Spielen und für Erholung sind Rechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention verankert sind. „Bei der Umsetzung dieser Rechte ist aber noch Luft nach oben“, sagte Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne). Um Jugendliche darüber zu informieren und gleichzeitig zu erfahren, wo sie noch Verbesserungsbedarf in der Stadt sehen, hatte Treutel aus Anlass des 30. Jubiläums der Konvention mit dem Netzwerk Kiel für Kinderrechte in den Verwaltungssitz eingeladen.

Während jüngere Kinder zuvor von einem Filmteam des Sozialzentrums Süd und der Fachhochschule Kiel dazu befragt wurden, was sie über ihre Rechte wissen, war der Tag im Rathaus den Jugendlichen gewidmet. Rund 200 Schüler der Jahrgangsstufen zehn bis 13 kamen im Ratssaal zusammen. Bei Poetry-Slams, Gesprächsrunden und einer Podiumsdiskussion konnten die jungen Leute mit Vertretern aus Verwaltung und Politik in Kontakt treten und ihre Sicht auf Kiel schildern. „Sie senken den Altersdurchschnitt in diesem Haus damit ganz erheblich“, sagte Treutel.

Jetzt neuen Jungen Rat wählen Noch bis Freitag, 29. November, laufen die Wahlen für einen neuen Jungen Rat. Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren, die in Kiel gemeldet sind. Der Junge Rat vertritt die Interessen der jungen Kieler gegenüber der Politik und hat in allen Ausschüssen und der Ratsversammlung Rede- und Antragsrecht. Die Wahlunterlagen wurden Ende Oktober an alle Wahlberechtigten verschickt. Abgegeben werden können Sie unter anderem in weiterführenden Schulen, Jugendtreffs, den Kieler Rathäusern und per Post (Stadt Kiel, Fleethörn 9, 24103 Kiel, Eingang bis 30.11.). Mehr Infos zur Wahl gibt es hier.

Teilnehmer wünschen sich solche Veranstaltungen häufiger

Emma Louisa Döhler (18), die als Mitglied des Jungen Rates die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt vertritt, sagte: „Die Teilnehmer wünschen sich Veranstaltungen wie diese häufiger. Und zwar hier im Rathaus und auch in der Schule.“ Das senke die Schwellenangst. „Denn hier arbeiten auch nur Menschen.“ Imponiert haben ihr die konkreten Vorstellungen der Jugendlichen. „Viele wünschen sich zum Beispiel das Fach Wirtschaft und Politik bereits ab der siebten Klasse oder ein Gremium wie den Jungen Rat auch auf Bundesebene.“

Beeindruckt von der Lebenserfahrung vieler junger Flüchtlinge zeigte sich Pascal Knüppel, der ebenfalls im Jungen Rat sitzt. „Einige von ihnen haben von ihrer Flucht erzählt, wie sie Freunde und Verwandte verloren haben.“ Dieses Leid sei für ihn unvorstellbar, sagte der 20-Jährige. Umso wichtiger sei es, sie in Deutschland vor Diskriminierung zu schützen.

Werte- statt nur Wissensvermittlung

Schulrat Jan Stargardt betonte die Bedeutung, die die Wertevermittlung heute in der Schule einnimmt. „Vor 20 Jahren ging es nur um Wissensvermittlung.“ Der breitere Ansatz sei jedoch wichtig, um die jungen Menschen zu couragierten und engagierten Erwachsenen zu machen. Wer sich einbringt, wolle jedoch auch sehen, was aus seinen Vorschlägen wird. „Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass sich in einer Demokratie nicht alles umsetzen lässt.“ Das sei wichtig für das Verständnis der politischen Prozesse, so der Schulrat.

Dabei sind sich auch Verwaltung und Politik einig, die Rechte der jungen Bewohner stärken zu wollen. Auf lokaler Ebene, aber auch im Bund. „Kinderrechte gehören ins Grundgesetz“, befand Jugendhilfeausschussvorsitzender Florian Jansen (Linke). Dann könnte zum Beispiel das Recht, Gehör zu finden, wie es die Aktivisten von Fridays for Future anstreben, über der Schulpflicht stehen.

Tag der Kinderrechte als Feiertag

Bürgermeisterin Treutel schlug für Kiel und das Land vor, den Tag der Kinderrechte zum Feiertag zu erklären und dem Jungen Rat zumindest einen beratenden Sitz im Jugendhilfeausschuss zu verschaffen. „Leider ist beides Landesrecht, sodass wir das nicht allein entscheiden können“, sagte Treutel. Mit der Erkenntnis, dass es Engagement von Interesse von beiden Seiten braucht, könnte jedoch der erste Schritt in die richtige Richtung getan sein.

