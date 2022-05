Dieses Jahr ist ein Jahr des Aufbruchs für die Jugend in Kiel: Zum Start in den Sommer scheint die Corona-Pandemie vergessen – und symbolisch passend startet an diesem Sonnabend die Jugendsammlung des Kieler Spendenparlaments im Citti-Park. Sechs Vereine sammelten im Einkaufszentrum Spenden und machten auf ihre Aktivitäten aufmerksam.