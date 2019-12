Junge Spielsüchtige in Kiel: Hoher Preis für den kurzen Kick

Kiel

Kürzlich ist die erste Selbsthilfegruppe nur für Spielsüchtige gestartet. Sie richtet sich insbesondere an Jüngere.

Theo Fritz, dessen Name die Redaktion geändert hat, ist heute 56. Er ist nicht nur spielsüchtig, sondern auch alkoholabhängig. Angefangen hat er als Jugendlicher mit Alkohol und als Volljähriger mit dem Spiel an Automaten. Seit der Zwangsräumung seiner Kieler Wohnung vor 15 Jahren ist er allerdings abstinent. Von heute auf morgen hat er aufgehört. Denn er wusste nicht wohin, hatte 25 000 Euro Schulden und keine andere Lösung. Also begab er sich in den Entzug und in die Therapie. Dank seines Willens und seiner Selbsthilfegruppen habe er bis heute keinen Tropfen Alkohol getrunken und sich nie wieder in eine Spielhalle begeben.

Nach der Disco noch in die Spielhalle

Seine Suchtgeschichte dauerte über 20 Jahre. „Beim Glücksspiel kann es heutzutage viel schneller gehen“, berichtet Suchtberaterin Luisa Brandt, die die neue Glücksspielselbsthilfegruppe anleitet. „Sechsstellige Schuldenbeträge sind nicht ungewöhnlich.“ Die meisten Spieler verlieren ihre Kontrolle und ihr Geld an Spielautomaten in Spielhallen, deutlich weniger bei Sportwetten oder im Wettbüro, beim Poker oder im Onlinecasino. Unter jungen Leuten sei es angesagt, nach dem Disco- oder Kneipenbesuch noch in die Spielhalle zu gehen, berichtet Suchtberater Burkhard Schweiker. Das sei vielleicht auch ein Grund, warum die Betroffenen immer jünger würden. 2008 lag das Durchschnittsalter der Glücksspieler noch bei rund 38 Jahren, 2013 schon bei rund 34, mittlerweile ließen sich in der Stadtmission vor allem Unter-30-Jährige beraten oder therapieren.

Der Suchtdruck wurde immer größer

Auch Theo Fritz war dem Automatenspiel verfallen. „Anfangs hing ich noch in Kneipen herum, trank Bier und daddelte am Automaten.“ Als seine Freunde begannen, unangenehme Fragen zu stellen, verlegte er seine Aktivität in die Spielhalle: „Da hatte ich meine Ruhe und wurde nicht ständig gefragt, warum ich schon wieder spielen würde.“ Allerdings musste er sein Auto woanders parken, um nicht aufzufliegen. Der Suchtdruck wurde immer größer: „Ich sah keine andere Möglichkeit, meinem Leben etwas Positives abzugewinnen“, erklärt er.

Schon am 5. des Monats pleite

Der Preis für den kurzen Kick war groß: Er verheimlichte und vertuschte. Und er verlor viel Geld. Dabei war er noch gut dran, denn er hatte sich nach der Ausbildung beim Bund verpflichtet, verdiente gut und hatte, weil er in der Kaserne wohnte, kaum Kosten. „Trotzdem war ich oft schon am 5. des Monats pleite.“ Er lieh sich dann mal Geld bei seiner Mutter, verriet ihr aber nie die Wahrheit. Auch sich selbst machte er etwas vor. „In der Anfangszeit hatte ich noch viel gewonnen. Als ich dann auch verlor, wollte ich es gar nicht wahrhaben. Ich sagte mir, man muss auch investieren, das wird sich schon wieder auszahlen. Ich sah es als Pechsträhne – da musst du durch.“ Hin und wieder habe er sogar pausiert und sich beruhigt: „Du bist ja gar nicht abhängig, wenn du aufhören kannst, dann kannst du ja auch weiterspielen.“

Das Leben richtet sich nach der Sucht

Doch das war natürlich fatal: „Was ich nicht vertrunken habe, das habe ich verdaddelt.“ Er überzog seinen Dispo und nahm weitere Kredite auf. Sein Leben richtete sich nach der Sucht. „Manchmal habe ich mir sogar extra zwei, drei Tage freigenommen, um morgens der erste in der Spielhalle zu sein.“ Dabei bediente er inzwischen nicht nur einen Automaten, sondern gleich mehrere.

Die Phasen der Spielsucht Männer sind laut Suchtberaterin Luisa Brandt deutlich häufiger von pathologischem Glücksspiel betroffen als Frauen. Die Spielsucht verlaufe in drei Phasen. In der ersten Gewinnphase spielen die Betroffenen unregelmäßig und gewinnen häufiger. Durch die überwiegend positiven Erfahrungen kommt es zum unrealistischen Optimismus. In der darauf folgenden Verlustphase steigt die Spielintensität. Die Betroffenen spielen häufiger, riskanter und verlieren jetzt öfter. So komme es typischerweise zu Lügen und Verheimlichungen und zum sogenannten Chasing-Verhalten, dem Versuch verlorenes Geld durch Weiterspielen mit höheren Einsätzen wieder zurückzuholen. In der letzten Verzweiflungsphase (Suchtstadium) kommt es zum Kontrollverlust. Die Betroffenen hören erst auf, wenn kein Geld mehr verfügbar ist, und wenn es ihnen nicht mehr gelingt, sich irgendwie Geld zu beschaffen. Und sie leiden unter den Folgeschäden, unter der Verschuldung und ihren Lügen. Sie ziehen sich gesellschaftlich zurück und entfremden sich von Familie und Freunden. Viele sind hoffnungslos, und einige haben Suizidgedanken oder -versuche.

Einmal versuchte er ernsthaft, sein Leben aus eigener Kraft zu ändern. Er zog von Plön nach Kiel, arbeitete aber weiter in seinem Bürojob. Doch er kam vom Alkohol und auch vom Spiel nicht los. Am Ende trank er jeden Tag. Acht Flaschen Whiskey – Geburtstagsgeschenke – hatte er innerhalb von 14 Tagen ausgetrunken, dabei habe er noch vermutet, dass es Jahre dauern würde, diese zu trinken. „So eine falsche Wahrnehmung hatte ich.“ Das war kurz vor seiner Zwangsräumung. Er hatte die Miete sechs Monate nicht gezahlt, aber auch dieses Problem verdrängt.

Neue Glücksgefühle

Die dann folgende Therapie bezeichnet er als die „fast schönste Zeit meines Lebens“. Denn: „Da habe ich so viel verstanden und über mich selbst erfahren“. Früher waren das Glücksgefühl beim Gewinnen oder der Rausch vom Alkohol meine Highlights. Das vermisse ich jetzt gar nicht mehr, denn es gibt so viele Dinge, die ich genießen kann.“

Mehrere Selbsthilfegruppen, die er im Laufe der vergangenen 15 Jahre besucht habe, hätten ihm auf seinem Weg in das abstinente Leben geholfen: „Sie bringen Halt, man kann offen sprechen und muss sich nicht lange erklären.“ Noch heute trifft er sich mit einer Gruppe regelmäßig und arbeitet auch ehrenamtlich für die Stadtmission in der Suchthilfe. Auf die Frage, welche Sucht für ihn schwerer zu überwinden war, antwortet er: „Der Alkohol beschäftigt mich im Alltag mehr, weil ich überall drauf achten muss, dass ich nichts Alkoholhaltiges esse oder trinke.“ Spielautomaten könne er viel leichter meiden. Doch Suchtberaterin Luisa Brandt lässt das nicht gelten. Sie sagt: Glücksspielsüchtige lassen sich vom Geld verführen. Und Geld ist überall.

Hier gibt es Hilfe

