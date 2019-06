Kiel

Die Spaziergänger brachten ihn zum benachbarten Maschinenmuseum, dort riefen Mitarbeiter die Feuerwehr, die wiederum bei Holger Weidmann von der AG Wanderfalkenschutz anrief. Er holte den Vogel ab und beherbergte ihn über Nacht bei sich zu Hause. Am Montag setze Weidmann ihn zusammen mit Dirk Süphke, Leiter der Fernwärme-Leitwarte der Stadtwerke, wieder aus.

Jetzt müssen die Elternvögel zurückkommen

Weidmann hofft nun, dass die Elternvögel sich des Jungen wieder annehmen und es versorgen, bis es allein fliegen und jagen kann. Süphke und Weidmann kamen überein, für die nächste Saison einen Falkennistkasten auf dem Umlauf des Schornsteins zu installieren - an der Stelle, an der dieses Jahr Falken zwei Junge in einem verlassenen Krähennest großzogen.

Vier Wanderfalkenpaare in Kiel

In Kiel haben die Wanderfalkenschützer dieses Jahr vier Paare ausgemacht, mindestens zwei davon haben erfolgreich gebrütet, nachdem in den beiden vergangenen Jahren keine Bruterfolge zu verzeichnen waren. Sowohl die Stadtwerke Kiel, als auch die Deutsche Funkturm haben bereits zugestimmt, für kommendes Jahr weitere Nistkästen an ihren Bauten anbringen zu lassen – am Gemeinschaftskraftwerk auf dem Ostufer und auf dem Fernsehturm im Vieburger Gehölz.

