Normalerweise wäre André Zettner an diesem Tag wie an allen anderen Tagen der Kieler Woche auf der Reventlouwiese anzutreffen. Von morgens bis nachts. Zwischen Bühne und Backfisch. Zwischen Picknick und Pop. Unter lauter lachenden Leuten. Unter lauter Kollegen. Die Reventlouwiese sei „jedes Jahr ein kleines Wacken“, sagt Zettner. „Ich sehe mich da als eine Art Hausmeister.“ Aber in diesem Jahr kommt er nicht zum Zuge.

Bühnen lagern in Einzelteilen in Melsdorf

André Zettner stützt den linken Unterarm auf eine der blitzblank geputzten Aluminium-Traversen in seiner Lagerhalle in Melsdorf bei Kiel und blickt etwas betreten in die Kamera. Auf dem 2500 Quadratmeter großen Gelände im Gewerbegebiet Ihlberg lagern die Einzelteile und Geräte für bis zu zehn Bühnen, die zwischen 25 und 160 Quadratmeter groß sind. Der Bühnenbauer hat gerade nichts zu bauen. In der letzten vollständigen Juni-Woche, der Kieler Woche. „Es ist ein Jammer“, sagt der 46-Jährige.

2006 haben André Zettner und Lasse Tewes ihre Firma Contzept Veranstaltungstechnik gegründet. Fast von Anfang an wirken sie an der Kieler Woche mit. Die Rathausbühne, das Hoftheater im Hiroshimapark, die Reventloubühne, das Bayernzelt, der Open Park im Werftpark, der Schlosspark – alles ihr Werk. In diesem Jahr nicht. In diesem Jahr ist Corona statt Kieler Woche.

Kieler Woche ist eigentlich die umsatzstärkste Zeit

Die Kieler Woche ist die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Es ist der größte, aber nicht der einzige Ausfall in der Krise. „Jetzt ist Festivalsaison“, sagt Zettner. „Da stehen wir sonst auf jedem Acker in Schleswig-Holstein.“ Sein Partner Tewes ergänzt: „Wir fressen unseren Speck im Sommer an.“ Bislang hat der Speck vom vergangenen Jahr gereicht, um nicht zu verhungern. „2019 war ein gutes Jahr“, sagt Zettner. In der Krise kann Contzept von der Substanz leben. Keiner der 21 Leute, darunter sieben Auszubildende, musste bislang entlassen werden. 14 sind in Kurzarbeit, drei davon zu 100 Prozent.

Ein Fahrer fährt jetzt aushilfsweise für einen Sanitär großhandel. Ein Lehrling hat an einem Wochenende mal eher privat eine kleine Bühne für eine kleine Veranstaltung auf dem Flugplatz in Neumünster installiert. Auch die Aufbauten auf der Kulturwiese in Falckenstein kommen von Contzept. Im Übrigen hält die Firma sich mit Wartungsarbeiten und mit Festinstallationen in Theatern und Bürgerhäusern leidlich über Wasser. Alles nichts, was den Kohl fett macht. Den Verlust wegen der Corona-Einschränkungen beziffern beide mit einem mittleren sechsstelligen Betrag. Lange geht es nicht mehr gut.

Die Bühnenbauer leben derzeit von der Substanz

Deshalb warten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter händeringend auf die Politik. Den guten Willen sprechen sie der Landesregierung dabei gar nicht ab. „Es ist halt unsere erste Pandemie“, sagt Zettner, „niemand hat Erfahrung damit.“ Die Hoffnung geben sie erst recht nicht auf. „Da ist was in der Schwebe“, glaubt Zettner. „Jede Woche gibt es ja neue Lockerungen. Nur bisher leider nicht für uns.“

Um auf die Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen, hat Contzept mit Feuereifer bei der „Night of Light“ in dieser Woche mitgemacht. Das Rotlicht am Rathaus und an der Sparkassen-Arena war ihr Werk. Zettner und seine Leute haben es genossen, endlich wieder anzupacken, und das „Wir-Gefühl“ mit den Kollegen. Die nächste Öffentlichkeitsaktion ist schon geplant. Sie wollen Werkzeugkoffer zu einer Wand vor dem Landeshaus stapeln. Aber erst mal soll die Politik noch vier Wochen Zeit bekommen zu handeln.

"Hausmeister von Reventlou" vermisst seine Heimat

Die Bühnenbauer plädieren für einen Runden Tisch mit Veranstaltern und Technikern, um Infektionsschutzkonzepte zu erörtern und um zu ergründen, was geht. „Die Politik redet über uns, aber nicht mit uns“, beklagt Tewes. Der Herr der Zahlen bei Contzept hat ein Auge auf den Mittelstandssicherungsfonds des Landes geworfen. Das ist ein Rettungstopf für Gastronomie und Hotellerie, aber „er wäre auch für unsere Branche hilfreich“, sagt Tewes. Die Darlehen sind zwei Jahre lang tilgungsfrei und fünf Jahre lang zinsfrei bei zehn Jahren Laufzeit. „Das ist besser als das Rettungsprogramm, das die Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgelegt hat.“ Dort kosteten die Kredite ein bis drei Prozent Zinsen, und die 90-prozentige Haftung des Bundes trete erst ein, wenn jegliches Privatkapital schon herangezogen ist.

Es ist freilich nicht allein die finanzielle Sorge, die Menschen wie André Zettner und Lasse Tewes umtreibt. „Wir machen unseren Job aus Leidenschaft“, sagt Zettner. Er vermisst es anzupacken. Er vermisst das Teamwork. Er vermisst es zu helfen. Er kennt auf der Kieler Woche jede Steckdose und jeden Wasseranschluss. Hier ist er mit jedem per Du. Hier muss ihm keiner sagen, was zu tun ist. Der Hausmeister vom Reventlou vermisst seine Heimat.

