Die Krusenkoppel ohne Lehm und Lärm

Kiel

Wenn die Kinder nach dem Werkeln und Entdecken auf der Spiellinie müde wären, würden Familien jetzt wohl im Schatten der Bäume eine Pause machen, deren Blätter heute ein leichter Wind zum Rauschen bringt. Im Hintergrund hört man die Geräusche der Straße am unteren Ende der Koppel.

„Die Autos nehmen wir eigentlich gar nicht wahr“, sagt Uschi Koch (57), die seit 2004 Spiellinien-Workshops macht. Sie würden sonst im „Intensitätspegel“ untergehen. An diesem Tag allerdings sind die Fahrzeuge wahrnehmbar. Statt Kinderrufen und dem Geräusch von zahlreichen Nägeln, die in Holz geschlagen werden, ist es auf der Krusenkoppel ruhig.

Weder Holz noch Stroh sind auf der Krusenkoppel zu sehen

„Es fühlt sich schon komisch an, jetzt auf der leeren Wiese zu stehen“, stellt Koch fest, während sie sich umblickt. Denn wegen der Corona-Pandemie wurde die Spiellinie abgesagt. Es wird hier weder mit Lehm noch Stroh gearbeitet werden.

Für Koch ist die Spiellinie jedes Mal eine intensive Zeit. Sie sei zehn Tage „im Tunnel“, wie sie sagt. „Man bekommt vom Rest der Kieler Woche nichts mit, die Spiellinie ist wie eine Käseglocke.“ Nur die Windjammerparade könne man vom Hügel aus verfolgen.

Die vielen Projekte auf der Wiese würden immer ein Gesamtkunstwerk ergeben. Vielleicht würde nicht jedes Bauwerk Sinn machen, es entstehe aber ein Bild von Möglichkeiten und Fantasie. Das besondere für die Kinder sei, dass sie an etwas Großem arbeiten, größer als sie selbst. „Auch wenn ich nur das Ohr einer Kuh mache, ist sie ein Stück weit meine Kuh“, so die Workshop-Leiterin.

Die Größe sei wichtig. „Alles, was klein ist, kann man auch im Kindergarten, in der Schule oder zu Hause machen.“ Der immer wieder beklagte Abbau am Ende jeder KiWo gehöre zum Erlebnis der Spiellinie ebenfalls dazu. Die Kinder würden dadurch lernen, loszulassen. „Es zeigt, dass es schön war, man aber nicht alles bewahren kann.“ Die Wiese müsse hinterher in ihren Ursprungszustand zurückversetzt werden.

Die Spiellinie ist für Uschi Koch ein Highlight im Jahr

In diesem Jahr wird die Krusenkoppel in ihrem Urzustand bleiben, die geplante geheimnisvolle Vogelwelt soll erst 2021 entstehen. Die Absage der Spiellinie kam in Etappen. „Eigentlich ist sie immer unser Highlight vor dem Sommer“, so Koch.

Doch sie sei froh darüber, dass das Projekt nicht einfach in den September verlegt worden sei und dass nicht versucht worden sei, es online stattfinden zu lassen. „Die Spiellinie mit Abstand oder digital funktioniert nicht.“ Es gehe dabei um das draußen sein, das direkte Machen und Tun auf der Wiese, mit dem, was da ist. „Das lässt sich nicht in Glasfaser packen.“ Und so muss Kochs Workshop, das Flamingo-Tal mit Moorlandschaft und Vogelbeobachtungsposten, noch ein Jahr warten, bis es von vielen Kinderhänden gestaltet wird.

Die fehlende Arbeit hat auch finanzielle Auswirkungen

Koch nutzt die freigewordene Zeit, um mehr als freischaffende Künstlerin zu arbeiten. Die Bildhauerei ist neben der Kunstpädagogik ihr zweites Standbein. Doch die fehlende Arbeit auf der Spiellinie wird sich bei ihr finanziell bemerkbar machen. Eigentlich hätte sie ab Februar feste Stunden gehabt. „Für viele im Team ist das Geld eingeplant“, sagt Koch.

Normalerweise beginnen die Vorbereitungen für das nächste Jahr ziemlich direkt nach der Kieler Woche, nun werden die Ideen ein Jahr in der Schublade gelassen, „In der Theorie ist die Planung abgeschlossen“, so Koch. Mit den praktischen Vorarbeiten würde das Team immer etwa zwei Monate vor der KiWo beginnen. Im kommenden Jahr werden sie dann vielleicht nicht mit mehr Energie an das Projekt herangehen – „Denn wir sind immer zu 100 Prozent dabei“, sagt Koch –, aber nach der Zwangspause mit frischem Wind zurückkehren.

