Ideen, wie das ehemalige MFG-5-Gelände in Kiel-Holtenau einmal aussehen könnte, werden aktuell in einem Wettbewerb gesammelt. Ende Oktober entscheidet eine Jury über den besten Beitrag. Drei Kielerinnen und Kieler können als Gäste an der Sitzung teilnehmen. Lesen Sie, wie Sie sich bewerben können.