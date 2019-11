K.-o.-Tropfen verabreicht? So erlebte Tim Plaul seine Horror-Partynacht

Kiel

„Ich will kein Mitleid. Ich will andere aufmerksam machen“, sagt Tim Plaul. Der 30-Jährige sitzt mit sauberer unversehrter Jacke vor seinem Kaffee. Warum das wichtig ist? Die Jacke will er auch in der Nacht angehabt haben, aus der er mit zertrümmerter Hand zu Hause ankam. Wie die Verletzung zustande kam, sei ihm schleierhaft.

Kiel: Der Partyabend fing ganz harmlos an

Anfang des Monats ist er 30 geworden. Die Geschwister des gebürtigen Niedersachsen waren daher zu Besuch in Kiel. Mit Plauls Freundin war ein Bowling-Abend geplant. Die Bahn jedoch war voll – spontan sei die Gruppe stattdessen in eine Disco gegangen: Jacken abgegeben, Getränke bestellt, etwas getanzt, zufällig Arbeitskollegen getroffen. „Es war ein richtig schöner, lustiger Abend“, sagt Plaul.

Was dann passierte, kann er bis jetzt weder fassen noch rekonstruieren: Man beschrieb ihn im Nachhinein „auf einmal als apathisch“. Plaul soll „aus dem Nichts gegenüber seiner Freundin aggressiv geworden sein“. Dann habe er sich seine Jacke geschnappt und sei einfach raus aus dem Laden. Bezahlt haben muss er noch. Das konnte er im Nachhinein im Online-Banking nachvollziehen. 4.30 Uhr.

Jemand muss Tim Plaul etwas ins Getränk gemischt haben

Vier Stunden später stand er vor seiner Wohnungstür in Kiel. Sein Bruder hatte ihn zwischenzeitlich angerufen. Gefragt, wo er war – er wusste es nicht. Ein verwackeltes Bild hat er auf dem Handy: Es zeigt seine gebrochene Hand. Als er zu Hause eintraf, soll er weinend vor seiner Freundin zusammengebrochen sein.

Seine klare Vermutung: Jemand muss ihm etwas ins Getränk gemischt haben. Er sei fast „froh, dass es mich getroffen hat und nicht meine Freundin oder meine Schwester“. Für ihn gibt es einige Punkte, die die These von K.-o.-Tropfen stützen. Natürlich habe er Alkohol getrunken, gibt er zu. Wenn er genug habe, gehe er ansonsten allerdings immer nach Hause. Und: Niemals würde er seine Freundin zurücklassen. Und Grund für Stress habe es nicht gegeben.

Diagnose: Trümmerbruch des Handgelenkes

Am Mittag sei er mit Riesenschmerzen in der Hand und Schüttelfrost aufgewacht – und ließ sich in die Notaufnahme fahren. Dort war der Trümmerbruch schnell festgestellt. Die Ärztin habe kurzerhand eine Rechtsmedizinerin dazu gerufen. Auch für sie seien Plauls Verletzungen rätselhaft und nicht auf eine Schlägerei zurückzuführen gewesen. Seine Knöchel sind unversehrt.

Sein Erlebnis will er anderen ersparen: Er hat einen Facebook-Post abgesetzt und viele Reaktionen bekommen. Viele wünschen ihm gute Besserung, einige schildern Ähnliches – manche werfen ihm auch vor, einfach zu viel getrunken zu haben. Das weist er zurück. Er habe stets gedacht, ihm könne so etwas nie passieren. Jetzt ist die Hand ein Fall für die Klinik, und er sucht Erinnerungen.

Vom Täter keine Spur

Anzeige bei der Polizei will er möglichst schnell erstatten. Erst dann können Ermittler das rechtsmedizinische Ergebnis abrufen. Die Polizei fordert allerdings auch, dass sie sofort eingeschaltet werden müsse – um Spuren zu sichern, bevor es zu spät ist.

K.-o.-Tropfen: Nur kurz nachweisbar Ermittler wie auch Mediziner bestätigen: Hinter dem Begriff K.-o.-Tropfen verbergen sich viele Substanzen. Es werden Schlaf- oder Schmerzmittel, Psychopharmaka und Drogen genutzt, bekannt ist auch der Nerven-Botenstoff Gammahydroxybuttersäure (GHB) – „ Liquid Ecstasy“. Die Wirkung weniger, kaum wahrnehmbarer Tropfen, die ins Getränk geträufelt werden, tritt schnell und stark ein. Sie kann betäubend, aber auch aufputschend wirken – je nach Person und Konstitution. Das klar nachweisbare Ausmaß in Schleswig-Holstein ist gering. Das Landeskriminalamt listet unter „Sexualstraftaten mit Gift“ vier Taten im Jahr 2018 (2017: 5, 2016: 1). In Kiel werden maximal zehn Fälle jährlich angezeigt, so die Polizei, fast immer von Frauen. In den vergangenen drei Jahren habe es keinen nachgewiesenen Fall gegeben – auch weil sich vieles im Nachhinein doch als Alkoholfolge herausstelle, so Polizei und Mediziner. Herausfordernd ist stets die Prüfung: GHB etwa kann im Blut lediglich sechs bis acht Stunden, im Urin zwölf bis 14 Stunden nachgewiesen werden. Wichtig sei daher, unmittelbar nach einem Vorfall, auch sexueller Art, die Polizei zu informieren. Zur Vertraulichkeit bieten die Rechtsmediziner des UKSH in Kooperation mit dem Justizministerium Opferschutzprogramme: Sie frieren Proben vorübergehend ein, um sie anschließend auszuwerten. Kommt es zu Ermittlungen, muss das Opfer das Labor nicht selbst zahlen. Kontakt zum Programm: rmed-opferschutz@uksh.de

