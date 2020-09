Kiel

Nachdem bereits am Sonntag eine 77-jährige Kielerin Opfer von falschen Polizeibeamten geworden ist, schlugen unbekannte Täter am Montag in der Dorfstraße in Kiel-Elmschenhagen zu. Ein älteres Ehepaar verlor einen mittleren fünfstelligen Betrag. In den letzten Tagen sind den Ermittlern weit über 200 solcher Versuchstaten im gesamten Kieler Stadtgebiet gemeldet worden.

Gegen 12 Uhr erhielt das geschädigte Ehepaar den folgenschweren Anruf. Das Vorgehen der Täter ähnelte weitestgehend dem vom Sonntag, als eine 77-Jährige ebenfalls um einen fünfstelligen Betrag betrogen wurde. Auch das Ehepaar wurde von den hochprofessionell auftretenden falschen Polizeibeamten aufgefordert, ihre Münzsammlung und ihr Bargeld vor der Haustür in der Dorfstraße zu deponieren.

Trickbetrüger machen Angst vor Einbrechern

Bei dem Anruf sowohl bei der 77-Jährigen als auch bei dem Ehepaar gaben die Trickbetrüger an, dass die Polizei mehrere Einbrecher festgenommen habe und bei den Männern einen Zettel mit der Anschrift ihrer späteren Opfer aufgefunden habe. Laut der falschen Polizeibeamten müssen die Geschädigten mit einem Überfall rechnen. Zur Sicherheit sollen sie ihre Wertsachen in einen Beutel stecken und vor dem Haus deponieren.

Nachdem das Ehepaar seine Wertsachen vor die Haustür gelegt hatte, beobachtete es, wie gegen 15 Uhr eine junge Frau die Wertgegenstände, die die Senioren zuvor in drei Trollies und einer Reisetasche verstaut hatte, abholte. Die junge Frau sei etwa 25 bis 30 Jahre alt und sehr attraktiv gewesen. Sie habe schulterlange braune Haare gehabt und eine rote Weste, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Leggins getragen.

Polizei sucht nach Zeugen

Wer die Frau im Bereich der Dorfstraße gesehen hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben nach eigenen Angaben in den Vernehmungen oft festgestellt, dass die Geschädigten von dem Phänomen "Falscher Polizeibeamter" bereits gehört hätten. Das hochprofessionelle Vorgehen der Täter ließe ihnen jedoch oft keine Chance, kurz innezuhalten und über das nachzudenken, was gerade mit ihnen geschieht.

Tipps der Polizei gegen Trickbetrüger • Seien Sie wachsam, wenn vermeintliche Angehörige kurzfristig Geld für den Kauf eines Autos, eines Hauses oder Ähnlichem von Ihnen benötigen und das Geld womöglich an vermeintliche Freunde ausgehändigt werden soll. • Natürlich könnte man vor Freude an die Decke springen, wenn einem jemand am Telefon von einem nicht unerheblichen Gewinn bei einem Preisausschreiben berichtet. Es gibt allerdings kein Preisausschreiben, bei dem man vor der Gewinnausschüttung selbst zur Kasse gebeten wird. • Seien Sie auch wachsam, wenn sie jemand bittet, Geld zu wechseln. Geben Sie Ihre Geldbörse auf keinen Fall aus der Hand. Bei dieser Betrugsmasche passen die Täter ihre Opfer oftmals nach einem Abhebevorgang bei einer Bank ab. • Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an.

