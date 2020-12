Kiel

Im Wohnzimmer duftet es immer noch. Wie alle Bäcker konnte Familie Godler ihr Knusperhaus nicht zu den Kieler Nachrichten bringen, um es im Schaufenster auszustellen. Dafür können Felix und Lukas nun jeden Tag nach der Schule ihr Meisterwerk zu Hause bewundern. Vier Tage lang haben sie an ihrem Knusperhaus gebacken und geklebt. "Das war Schwerstarbeit", sagt ihre Mutter Jana Godler.

Das Voting zu Kiels schönstem Knusperhaus befindet sich auf der Zielgeraden. 95 Nachwuchsbäcker haben ihre Meisterwerke mit vielen bunten Süßigkeiten verziert. Bevor die Brüder Felix und Lukas mit dem Backen loslegen konnten, haben sie aber erst einmal das Märchen "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" gelesen. Danach ging es ans Konzipieren: Felix und Lukas haben Bilder gemalt, wie ihr süßes Traumhaus aussehen könnte. Nach vielen Diskussionen, welche Szene es sein soll, haben sie sich darauf geeinigt, das Haus nach dem Buchumschlag zu gestalten.

Anzeige

Verzierungen ankleben und naschen

Die Familie kannte die Aktion bereits vom Schaufensterbummeln in den Jahren davor – nun haben die beiden Jungen selbst einmal mitgemacht. Ihre Mutter habe nur das Backen des Hausdachs und der Wände übernommen. Ansonsten war der neunjährige Felix mit seiner künstlerischen Ader der Bauherr. Er hat auch die Figuren selbst mit eingefärbtem Zuckerguss bemalt.

Sein sieben Jahre alter Bruder durfte das Gesicht der Papiertänzerin übernehmen – auch wenn es ein wenig grobmotorischer ausgefallen ist. Als Verzierung klebt am Haus alles, was sie selbst gern mögen: Brezeln, Herzen aus Zuckerperlen, Marshmallows und Schokoplätzchen. Der Genuss kam deshalb beim Bauen nicht zu kurz: "Einmal ankleben, einmal naschen" war die Devise.

Sonderpreise statt Weihnachtsmärchen Das Theater Kiel bleibt weiterhin geschlossen, bis zum 31. Januar sind alle Vorstellungen abgesagt worden. Das heißt leider auch für das Weihnachtsmärchen und die Preisverleihung des Knusperhaus-Wettbewerbs der Kieler Nachrichten: Sie können nicht stattfinden. Die Sponsoren der Preise haben sich aber gemeinsam mit den KN etwas einfallen lassen, um den Gewinnern der ersten drei Plätze und des Sonderpreises eine Freude zu machen. Sobald die Sieger feststehen, nehmen sie eine kleine persönliche Video-Botschaft für sie auf, die die Meisterbäcker per E-Mail bekommen.

Süßigkeitenfluss und Pflastersteine aus After Eight

Auch Béla und sein sechsjähriger Bruder haben sich für ein Haus entschieden, das das Märchen aufgreift. Eine Regenbogenbrücke führt auf den großen Vorplatz ihres Knusperhauses, das hinter einem breiten Süßigkeitenfluss liegt. Der zehnjährige Béla hat das Märchen in der Schule gelesen und sich mit seiner Mutter Katalin drangemacht, Skizzen für das Knusperhaus zu zeichnen.

Dann haben sie überlegt: Mit welchen essbaren Teilen können wir die Ideen umsetzen? So ist zum Beispiel der Vorplatz des Schlosses mit After Eight gepflastert, das Kleid der Papiertänzerin ist – na klar – aus Esspapier. "Das war ein bisschen schwierig", sagt Katalin Bartels. Béla wollte auch einen Wasserfall bauen, "aber die Zeit hat gedrängt." Nach drei Abenden Bauzeit stand ihr Haus.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach

Jeden Tag die Versuchung, es aufzuessen

"Obwohl wir große Märchenfans sind, kannten wir das Märchen nicht", sagt Melanie Kämmler. Deshalb hat sie es ihren Kindern Luisa, Mila und Lennart zuerst vorgelesen, bevor es ans Backen ging. In drei Etappen hat die Familie gebacken, ausgestochen und geklebt. Der zweijährige Lennart konnte beim Teigausrollen helfen und beim Ausstechen der Tannenbäume. Die Figuren haben die neunjährige Luisa und die sechsjährige Mila am Fenster abgepaust und vor dem Haus aufgestellt, erzählt Kämmler. "Jetzt sitzen wir täglich davor und überlegen, ob wir es essen."

Noch bis morgen können Sie hier abstimmen.