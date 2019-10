So groß war die Auswahl für junge Kieler noch nie: Laut aktueller Ausbildungsmarktbilanz der Arbeitsagentur standen in diesem Jahr in Kiel 110 Ausbildungsstellen mehr (plus 5,7 Prozent) als im Vorjahr zur Verfügung. Erstaunlich: Trotz des Zuwachses waren 438 Jugendliche (plus 41) noch unversorgt.