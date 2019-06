Kiel

"Es gab in der letzten Saison immer wieder Momente, wo sich die Charakterstärke der Mannschaft gezeigt hat", sagte der Österreicher in der KN-Medienlounge vor der Kulisse des Olympiahafenfs in Schilksee. Dass Kapitän Domagoj Duvnjak dem scheidenden Trainer Alfred Gislason bei der Pokalübergabe nach dem Sieg im DHB-Pokal-Finale gegen den SC Magdeburg den Vortritt gelassen habe, sei ein solcher Moment gewesen.

Ersetzt wird Gislason zur neuen Saison durch seinen ehemaligen Co-Trainer Filip Jicha. Ihm traut Szilágiy einiges zu: " Filip hat sich bisher schon stark eingebracht, vor allem im kommunikativen Bereich", sagte er. "Er kennt den Klub in- und auswendig, hat viel mit ihm erreicht und weiß, wofür der Verein steht und welche Werte wir vermitteln wollen."

Der KN-Talk mit Viktor Szilágyi im Video

Dennoch brauche der neue Coach eine gewisse Zeit, um dem THW seinen Stempel auszudrücken. "Ich glaube, das wird ein Prozess sein, und nicht, dass wir im ersten Spiel schon große Unterschiede sehen werden", sagte der Sportliche Leiter in der KN-Medienlounge in Schilksee.

"Jeder Spieler hat eine ganz klare Rolle"

Den Kader, den Jicha zur neuen Saison zur Verfügung hat, sei gut aufgestellt. "Man kann in der Kaderplanung nicht jede Eventualität abdecken", so Szilágyi. "Jeder Spieler hat eine ganz klare Rolle in der Mannschaft, jeder kennt seine Aufgabe. Wir wollen, dass nicht nur an den Logos auf dem Trikot, sondern auch an unserem Spielstil erkennbar ist, dass der THW spielt."

Mit Blick auf die neue Saison wollte Szilágyi noch kein definitives Ziel ausgeben. "Das formulieren wir dann zur Saisoneröffnung", so der 40-Jährige. "Wir können als THW aber nicht mit dem Motto 'Schaun wir mal' in die Saison gehen oder sagen, dass wir so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen. Wir wollen an die Spitze. Aber die Konkurrenz ist stark. Es wäre respektlos zu sagen, 'klar, wir sind der THW Kiel, wir wollen jedes Jahr Meister werden'. Man wird in jeder Saison vor Herausforderungen gestellt, aber wenn wir die gut lösen, spielen wir bis zum letzten Spieltag um den Titel mit."

