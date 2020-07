Kiel

Für den Namen "Holsten-Fleet" stimmten 53 Prozent (1676 Stimmen). Mit 21,2 Prozent (669 Stimmen) landete der bisherige Arbeitstitel der Verwaltung „Kleiner-Kiel-Kanal“ auf Platz zwei. 15,1 Prozent (478) der Umfrage-Teilnehmer stimmten dafür, dass „nochmal ein ganz neuer Name gesucht wird“. Die Bezeichnung „Altstadt-Fleet“ fiel jedoch durch: Sie landete mit 10,7 Prozent (338) auf dem letzten Platz.

Offizieller Name steht noch nicht fest

Wie die neue Attraktion im Zentrum Kiels offiziell heißen wird, steht derweil noch nicht fest. Voraussichtlich wird die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 20. August eine Bürgerbeteiligung auf den Weg bringen. Mitglieder der Rathauskooperation (SPD, Grüne und FDP) hatten sich dafür ausgesprochen, dass „die Kielerinnen und Kieler über den offiziellen Namen entscheiden“ und dafür einen Ideenwettbewerb zur Namensfindung durch die Stadt Kiel ins Spiel gebracht.

Bauwerk bleibt bei Eröffnungsfeier noch namenlos

In jedem Fall wird das neue Bauwerk zur feierlichen Eröffnung in etwa fünf Wochen (der Termin steht ebenfalls noch nicht) keinen offiziellen Namen tragen. „Insgesamt haben wir mit der Namensgebung überhaupt keine Eile, wir müssen nicht bis zur Eröffnung einen Namen haben“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner und argumentierte: „Auch wenn ein Kind geboren wird, gibt man ja auch erst einen Namen, wenn das Kind da ist.“

Förderkreis Kieler Alstadt hätte sich anderes Abstimmungergebnis gewünscht

Erst vor einer Woche, kurz nach der Freigabe des ersten Beckens, hatten die Geschäftsleute vom Förderkreis Kieler Altstadt eine neue Namensdebatte angestoßen. Sie wünschen sich die Bezeichnung „Altstadt-Fleet“. Denn: Durch das neue Wasserbecken „werde die Altstadt wieder wie ursprünglich von der Vorstadt getrennt und der Inselcharakter hervorgehoben“, begründet der Vorsitzender des Vereins Uwe König den Vorstoß. Zwischen den Gebäuden in der Holstenstraße hat er unübersehbare Transparente spannen lassen mit der Aufschrift „Ja! Altstadt-Fleet Der neue Name für den Kleinen-Kiel-Kanal.“

Dass dieser nun der letztplatzierte bei der KN-Online-Umfrage ist und „Holsten-Fleet“ ganz vorne liegt, überrasche ihn nicht. „Es ist aufgrund der ganzen Vorgeschichte logisch“, findet er. Zur Erinnerung: Bereits vor vier Jahren hatte sich in einer Leserumfrage mehr als die Hälfte für „Holsten-Fleet“ ausgesprochen. Dieses Ergebnis veranlasste die Redaktion in der Folge die Bezeichnung „Holsten-Fleet“ in der Berichterstattung zu verwenden.

Wolfgang Erichsen, Buchhändler aus der Altstadt und Vorsitzender des Forum Innenstadt, hat nach eigenen Worten zwar selbst an der KN-Online-Umfrage mitgestimmt, für welchen Namen, will er aber nicht verraten. Er finde es jedenfalls gut, „dass die Ratsversammlung entscheidet“.

Billabong - ein Namensvorschlag aus Berlin

Bei Sonnenschein und warmen Lüftchen kamen gestern einige Touristen an dem unfertigen Bauwerk vorbei. Beim Blick durch den Bauzaun auf das unbefüllte Becken und die Pfützen darin schlägt Michael Bommer aus Berlin spontan den Namen „Billabong“ vor. „In Australien wird damit ein Restwasser, ein ausgetrocknetes Flussbett bezeichnet“, erklärt er schmunzelnd.

Tiefbauamtsleiter findet Wortspiel " Kleiner Kiel Kanal" gut

Ebenfalls in Urlaubsstimmung und nur einige Meter weiter äußert sich Tiefbauamtsleiter Peter Bender zur Namensgebung. „Ich bin da völlig leidenschaftslos“, sagt er. Der Mann, der sich immerhin für die Umsetzung des Prestigeprojekts verantwortlich zeichnet, hat aber natürlich eine Meinung: „Es gibt den Kiel Kanal und den Kleinen Kiel. Deshalb finde ich das Wortspiel Kleiner-Kiel-Kanal ganz gut.“

Das Kieler Paar Bettina Bernecker (58) und Gunther Plohr (52), die in unmittelbarer Nähe wohnen, haben unterschiedliche Präferenzen. Während sie eher für den „Kleinen-Kiel-Kanal“ plädiert, findet er „Holsten-Fleet“ besser. Und für Student Niclas Schoppenhauer (22) hört sich, „Alstadt-Fleet gut an“. Nur eines steht also fest: Die Diskussion um den Namen von Kiels wichtigstem Neubauprojekt geht in jedem Fall munter weiter.

