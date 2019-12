Kiel

Die Tage werden dunkler, das Wetter ungemütlicher: In Schleswig-Holstein ist der Winter nicht mehr fern. Aber wann fällt in Kiel der erste Schnee? Schon an Weihnachten oder doch erst Ende Februar?

Den Statistiken zufolge wird der Winter in der Tendenz milder. Seit 1881 sind die Temperaturen in Deutschland im Mittel um 1,4 Grad gestiegen. Das zeigt sich beispielsweise auch an der Schneefallgrenze in den Alpen: Sie sei deutlich gestiegen, was Einflüsse auf die Schneemenge in den Skigebieten habe. Auch Frost- und Eistage nehmen ab.

Weiße Weihnacht in Deutschland ein seltenes Vorkommen

Eine weiße Weihnacht machen die Temperaturveränderungen bisher aber nicht weniger wahrscheinlich. "Sie war schon immer ein seltenes Vorkommen", sagt Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst.

Voraussetzung für Schnee an Weihnachten Damit es an Weihnachten schneit und der Schnee auch liegen bleibt, muss die Frost- beziehungsweise Schneegrenze dauerhaft tief genug sein. Darüber hinaus spielen die örtliche Höhenlage und Witterung sowie die Windverhältnisse eine entscheidende Rolle. Friert der Boden vor den Feiertagen aus und gibt es ausgiebigen Schneefall, der durch eine kalte Hochdruckphase verfestigt wird. Dann sieht Weihnachten tatsächlich so aus wie in den Filmen.

