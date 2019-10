So kommen die OB-Kandidaten im Netz an

Kiel

"Der Kämpfer muss ja auch immer aufpassen, dass er keinen cholerischen Wutanfall bekommt", kommentierte Alexander Barbie noch während der Veranstaltung auf Facebook unter dem Livestream, den die Kieler Nachrichten zur Podiumsdiskussion angeboten hatten, und der im Re-Live weiter verfügbar ist.

Kurz vor einem Wutanfall stand Ulf Kämpfer zwar nicht, tatsächlich musste er sich aber stärker wehren als bei den bisherigen Wahlkampfveranstaltungen und ermahnte seine Herausforderer zur Fairness. Er sprach von einem "Angriff auf meine persönliche Integrität", als ihm CDU-Mann Andreas Ellendt vorwarf, sich vor sechs Jahren gegen das Holsten-Fleet ausgesprochen zu haben.

Kiel wird zu schlecht gemacht

Kritik gibt es, dass Andreas Ellendt die derzeitige Lage in Kiel zu negativ darstellen würde. "Der Herausforderer macht Kiel schlecht und läuft wie der Hase dem Igel hinterher. So wird das nix. Und das ist offenbar auch gut so. Die Kieler CDU ist und bleibt Kreisliga", schreibt Tim Schwabedissen. "Ich finde, Ulf Kämpfer hat sich sehr gut präsentiert. Warum die anderen unsere Stadt so schlecht reden, ist mir ein Rätsel", meint auch Hermann Alexander Bock.

Insgesamt scheinen die Sympathien der Kieler Online-Community eher beim Amtsinhaber zu liegen. "Wenn ich der OB wäre, dann würde ich meinen Schreibtisch nicht ausräumen. Da ist doch kein ernsthafter Konkurrent dabei", schreibt Eckhard Reiser auf der Facebook-Seite der Stadt Kiel. Auch Simon Becker würde dem amtierenden OB seine Stimme geben. "Er macht eine super Arbeit und bringt Kiel voran!"

Markus Weber sieht das anders. "Herr Ellendt macht den besten Eindruck, bloß nicht Kämpfer." Doch auch die anderen beiden Kandidaten haben ihre Anhänger. "Der coolste Mann war Wrobel", lobt Kay Haselberger den Satire-Politiker von "Der Partei". "Ich fand, was Björn gesagt hat richtig gut", schreibt Peter Schulze über den Linken Björn Thoroe.

Diskussionen über fehlenden Grünen-Kandidaten

Diskutiert wird nach wie vor die umstrittene Entscheidung der Grünen, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt zu haben. Bei der Vorstellung der vier Politiker auf dem Podium hatte Björn Thoroe von den Linken den Grünen-Verzicht als einen Schaden für die Demokratie bezeichnet.

"Es ist nach wie vor komplett unverständlich, dass die Grünen einen möglichen grünen OB einfach so wegen familiärer und freundschaftlicher Verbindungen verschenkt haben", meint Carsten Schottek auf Facebook.

Dem widerspricht Nils Fuhrmann. "Wenn die Grünen sich entscheiden, Ulf Kämpfer zu unterstützen, wo haben sie dann etwas verschenkt? Ihre dahingehende Aussage macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn man einer kruden Verschwörungstheorie glauben möchte. Nämlich der, in einer Jahreshauptversammlung habe sich die Mehrheit der Abstimmenden aus rein "familiär-freundschaftlichen" Gründen für den amtierenden OB und gegen eine*n eigene*n Kandidatin/Kandidaten entschieden - und nicht etwa aus inhaltlichen Abwägungen und Erfahrungen einer 5-jährigen kommunalpolitischen Zusammenarbeit."

